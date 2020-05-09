Лафренье признан самым перспективным игроком QMJHL Форвард «Римуски Осеаник» Алексис Лафренье, претендующий на первое место драфта 2020 года, набрал 112 (35+77) очков в 52 встречах сезона.

Как сообщает пресс-служба QMJHL, 18-летний нападающий получил приз Майка Босси, который вручается самому перспективному хоккеисту Главной юниорской хоккейной лиги Квебека.

Ранее Лафренье уже получил призы Жана Беливо, как лучший бомбардир лиги, и Пола Дюмона, как самый яркий хоккеист года.

Напомним, что кроме этого форвард, набравший на чемпионате мира 2020 года в составе молодежной сборной Канады 10 (4+6) очков, был признан самым ценным игроком и лучшим форвардом мирового первенства.