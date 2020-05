Лафренье признан самым перспективным игроком QMJHL

Как сообщает пресс-служба QMJHL, 18-летний нападающий получил приз Майка Босси, который вручается самому перспективному хоккеисту Главной юниорской хоккейной лиги Квебека.

Ранее Лафренье уже получил призы Жана Беливо, как лучший бомбардир лиги, и Пола Дюмона, как самый яркий хоккеист года.

Напомним, что кроме этого форвард, набравший на чемпионате мира 2020 года в составе молодежной сборной Канады 10 (4+6) очков, был признан самым ценным игроком и лучшим форвардом мирового первенства.

Projected as the first overall pick of the next #NHLDraft, Alexis Lafrenière is obviously the #QMJHL's top professional prospect!



Congratulations once again to the @oceanicrimouski captain on winning the 2019-2020 Michael-Bossy Trophy! 👏 #GoldenPuck pic.twitter.com/5s9KkvjzQ1