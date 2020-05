Источник: НХЛ и профсоюз игроков добились прогресса в переговорах об участии 24 команд в плей-офф

Эксперт телеканала TSN и обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн на своей странице в твиттере сообщил о ходе переговоров Национальной хоккейной лиги с профсоюзом игроков о вариантах завершения сезона-2019/20.

«В нынешний уик-энд обсуждения продолжались, – написал Лебрюн. – НХЛ и профсоюз игроков NHLPA добились прогресса по поводу формата плей-офф с участием 24 команд. Источники сообщают, что еще ничего не решено окончательно, но есть движение вперед. Переговоры продолжатся в ближайшие пару дней».

Обычно в Кубке Стэнли принимают участие 16 лучших команд регулярного чемпионата.

Sources indicate the Return To Play Committee has talked throughout the weekend, NHL-NHLPA making progress on a 24-team format. Sources also stressing there's still work to be done, but clearly the weekend has produced some traction. More talks expected over next day or two.