Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила трех претендентов на «Харт Трофи», приз, который вручает самому ценному игроку регулярного чемпионата.

В нынешнем году за награду поборются россиянин Артемий Панарин («Рейнджерс»), немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и канадец Натан Маккиннон («Колорадо»).

Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon, and Artemi Panarin have been named finalists for the Hart Trophy. 🏆



Who do you think should win? pic.twitter.com/iJfpcwqYNe