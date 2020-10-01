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01 октября 22:17
автор: Виктор Шарафудинов

«Авангард» после трех побед проиграл дома «Витязю», уступив по буллитам

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся в Балашихе.

«Авангард» на своей площадке уступил «Витязю» с результатом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Гости открыли счет на 24-й минуте. Точный бросок исполнил Евгений Артюхин.

«Авангард» отыгрался за 3 минуты и 10 секунд до конца основного времени – Егор Чинахов реализовал большинство.

Определять победителя пришлось в серии буллитов. «Витязь» добился победу, а решающий бросок исполнил белорусский защитник Павел Воробей.

«Витязь» набрал 10 очков в 10 матчах и поднялся на седьмое место в таблице Западной конференции.

«Авангард» лидирует на Востоке, набрав 21 очко в 13 встречах. Ранее команда Боба Хартли одержала три победу кряду.

3 октября «Витязь» примет рижское «Динамо». 4 октября «Авангард» сыграет в гостях с ЦСКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Витязь» (Московская область) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Б

Голы: Артюхин (Ларичев, Воробей), 23:52 – 0:1. Чинахов (Зернов, Толчинский), 56:50 (в большинстве) – 1:1. Воробей, 65:00 – 1:2.

источник: «Советский спорт»
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