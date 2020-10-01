«Авангард» после трех побед проиграл дома «Витязю», уступив по буллитам

«Авангард» на своей площадке уступил «Витязю» с результатом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Гости открыли счет на 24-й минуте. Точный бросок исполнил Евгений Артюхин.
«Авангард» отыгрался за 3 минуты и 10 секунд до конца основного времени – Егор Чинахов реализовал большинство.
Определять победителя пришлось в серии буллитов. «Витязь» добился победу, а решающий бросок исполнил белорусский защитник Павел Воробей.
«Витязь» набрал 10 очков в 10 матчах и поднялся на седьмое место в таблице Западной конференции.