Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим три очка в дебютном матче

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил новое достижение для своего клуба.

В матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ) 23-летний форвард забросил победную шайбу и сделал две результативные передачи. Таким образом, он стал первым игроком в истории «Уайлд», набравшим три очка в своем дебютном матче в НХЛ.

Kirill Kaprizov, who capped his League debut by scoring the overtime winner, is the first player in @mnwild history with three points in his first NHL game. #NHLStats #NHLFaceOff pic.twitter.com/9QzR8wJJUU