Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов забросил свою первую шайбу в НХЛ.

21-летний хоккеист поразил ворота в матче против «Нью-Джерси», который проходит в эти минуты в Ньюарке. Кравцов увеличил преимущество своей команды до двух шайб - 2:0.

Ранее россиянин провел восемь матчей в НХЛ, в которых отдал одну голевую передачу.

