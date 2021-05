Уилсон наказан денежным штрафом за удар Бучневича (видео)

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оштрафован за удар нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича.

По информации твиттера департамента НХЛ по безопасности хоккеистов, 27-летний канадец получил максимально возможное денежное наказание - пять тысяч долларов.

Напомним, что на 28-й минуте матча Уилсон сначала ударил лежащего Бучневича, а затем повалил на лед другого россиянина Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом нападающий «Рейнджерс» был в тот момент без шлема и рисковал получить серьезную травму.

Уилсон получил 14 минут штрафа. Ранее в СМИ появилась информация, что Панарин выбыл до конца сезона.

Tom Wilson once again crosses the line, as he goes after Pavel Buchnevich in the crease after play is stopped #NYR pic.twitter.com/o8aSjcLWEV