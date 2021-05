Капризов стал участником массовой драки в матче между «Миннесотой» и «Вегасом»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал стал участником драки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ).

По информации «МК-Спорт», в середине первого периода 24-летний игрок вступил в единоборство с защитником соперников Ником Хейгом – российского форварда жестко оттолкнули к борту. После чего его партнеры по команде решили вступиться за нападающего, и началась драка. Сам Капризов подрался с Заком Уайтклаудом и разбил ему нос.

За эту драку россиянин получил две минуты штрафа.

Отметим, что в сегодняшней игре Капризов отличился двумя заброшенными шайбами.

The full Hague - Kaprizov sequence that led to complete anarchy #mnwild pic.twitter.com/hO5cPO8PTA