Бучневича дисквалифицировали на одну игру за то, что он ударил Манту клюшкой по лицу

Департамент безопасности игроков НХЛ сообщил о том, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич дисквалифицирован на одну игру за то, что ударил клюшкой по лицу игрока «Вашингтона» Энтони Манту.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Инцидент произошел 5 мая во время матча «Рейнджерс» – «Вашингтон» на пятой минуте второго тайма. После того, как Бучневич ударил Манту, произошла драка с участием нескольких игроков обеих команд. Хозяева в итоге потерпели поражение со счетом 2:4.

