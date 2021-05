Два игрока сборной России: голкипер Сергей Иванов и нападающий Матвей Мичков были включены с символическую сборную ЮЧМ-2021.

Также российский форвард был признан самым ценным игроком и лучшим нападающим турнира.

Lines for Canada vs. Russia.



Game #28. The championship game.



Puck drop shortly after 9:00 PM ET. #U18Worlds pic.twitter.com/L86Ab3fMog