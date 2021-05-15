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15 мая 19:56
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная Чехии объявила заявку на чемпионат мира

В стартовом матче турнира чехи 21 мая встретится со сборной России.

Пресс-служба сборной Чехии в твиттере опубликовала заявку команды Филипа Пешана на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Шимон Грубец («Авангард», Россия), Петр Квача («Били Тигржи Либерец»), Роман Вилл («Трактор», Россия).

Защитники: Филип Гронек («Детройт», США), Либор Гайек («Рейджерс», США), Лукаш Клок («Лукко», Финляндия), Давид Мусил («Оцеларжи Тршинец»), Михал Моравчик («Таппара», Финляндия), Давид Скленичка («Йокерит», Финляндия), Либор Шулак («Кярпят», Финляндия), Андрей Шустр («Кунльунь Ред Стар», Китай), Ондржей Витасек («Били Тигржи Либерец»).

Нападающие: Матей Блюме («Динамо» Пардубице), Филип Хытил («Рейнджерс», США), Якуб Флек («Карловы Вары»), Робин Ганзл («Спартак», Россия), Ян Коварж («Цуг», Швейцария), Доминик Кубалик («Чикаго», США), Радан Ленц («Били Тигржи Либерец»), Адам Мусил («Били Тигржи Либерец»), Лукаш Радил («Спартак», Россия), Иржи Секач («Авангард», Россия), Иржи Смейкал («Таппара», Финляндия), Матей Странски («Оцеларжи Тршинец»), Михаэль Шпачек («Оцеларжи Тршинец»), Якуб Врана («Детройт», США), Филип Задина («Детройт, США), Томаш Зогорна («Динамо» Пардубице).

В стартовом матче ЧМ-2021 сборная Чехии 21 мая сыграет с Россией. Также в группе A выступят команды Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

источник: Федерация хоккея Чехии
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