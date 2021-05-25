Сборная США всухую обыграла Казахстан на ЧМ-2021 в Риге (видео)

В рамках предварительного этапа чемпионата мира-2021 в Латвии США со счетом 3:0 победили национальную команду Казахстана.
В первом периоде отличился защитник «Коламбуса» Адам Кленденинг (7-я минута).
На 22-й преимущество американцев удвоил нападающий «Кингз» Тревор Мур.
В третьем отрезке матча представитель шведского «Векше» Джек Дрери забросил третью шайбу в ворота Никиты Бояркина, установив окончательный счет в матче.
Вратарь «Лос-Анджелес» Кэл Петерсен отразил все бросков по своим воротам.
Сборная США одержала вторую победу на турнире при одном поражении и поднялась на третье место в группе В. У Казахстана осталось четыре очка, с которыми он расположился на пятой строчке.
26 мая сборная Казахстана сыграет с немецкими хоккеистами. 27 мая американцы встретятся с хозяевами турнира латышами.
Чемпионат мира
Группа В
США – Казахстан – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Кленденинг (Робертсон, Мур), 06:57
2:0 – Мур (Джонс), 21:33
3:0 – Друри (Донато, Теннисон), 41:58 (бол.)
3:1 – Дялога (Цегларик, Гривик), 58:59 (п.в.)
Вратари: Петерсен – Бояркин
Броски: 52 – 18
Штраф: 4 – 8