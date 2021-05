Сборная США всухую обыграла Казахстан на ЧМ-2021 в Риге (видео)

Сборная США одержала вторую победу на турнире при одном поражении и поднялась на третье место в группе В. У Казахстана осталось четыре очка, с которыми он расположился на пятой строчке.

26 мая сборная Казахстана сыграет с немецкими хоккеистами. 27 мая американцы встретятся с хозяевами турнира латышами.

Чемпионат мира

Группа В

США – Казахстан – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Кленденинг (Робертсон, Мур), 06:57

2:0 – Мур (Джонс), 21:33

3:0 – Друри (Донато, Теннисон), 41:58 (бол.)

3:1 – Дялога (Цегларик, Гривик), 58:59 (п.в.)

Вратари: Петерсен – Бояркин

Броски: 52 – 18

Штраф: 4 – 8

USA continues to point the ship in the right direction with a shutout win over Kazakhstan! 🇺🇸🇰🇿 Here are the best moments from today's game!#IIHFWorlds @usahockey #USAKAZ pic.twitter.com/SXN7T7K9zb