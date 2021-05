Сборная Швеции одержала первую победу на чемпионате мира, разгромив Швейцарию (видео)

Сборная Швеции в матче группового этапа чемпионата мира победила команду Швейцарии со счетом 7:0.

В первых двух периодах игры шведы забросили по две шайбы. В первой трети матча в течении двух минут отличились Йеспер Фреден и Кемпе Адриан.

Во второй - Виктор Олофссон реализовал большинство (23-я минута матча).

Фреден же оформил дубль (31).

Пятую шайбу шведы вновь забросили в большинстве, отличился Магнус Нюгрен (42).

Также голом отличился Нильс Лундквист (48).

Седьмая шайба на счету Хенрика Теммернеса (51).

Таким образом сборная Швеция набрала первые три очка на турнире и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Швейцарцы до этого набрали шесть очков и занимают вторую строчку в группе А.

Добавим, что в следующем матче на чемпионате мира Швейцария сыграет со словаками, а Швеция встретится с командой Чехии.

Чемпионат мира

Группа А

Швейцария - Швеция - 7:0 (0:2, 0:2, 0:3).

Голы:

0:1 - Йеспер Фреден (Лоуренс Пилут, Магнус Нюгрен), 08:35

0:2 - Адриан Кемпе (Хенрик Теммернес, Нильс Лундквист), 10:00

0:3 - Виктор Олофссон (Нильс Лундквист), 22:33 - 5x4

0:4 - Йеспер Фреден (Андреас Вингерли, Клас Дальбек), 30:24

0:5 - Магнус Нюгрен (Рикард Ракелль, Адриан Кемпе), 41:18 - 5x4

0:6 - Нильс Лундквист (Адриан Кемпе, Хенрик Теммернес), 47:14

0:7 - Хенрик Теммернес (Йеспер Фреден, Нильс Лундквист), 50:46

Вратари: Дженони (00:00-30:24), Нюффелер (30:24-60:00) - Адам Рейдеборн