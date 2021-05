Торнтон стал самым возрастным хоккеистом в истории «Торонто», отличившимся в Кубке Стэнли

Нападающий «Торонто» Джо Торнтон отметился заброшенной шайбой в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем». Встреча, прошедшая на арене «Канадиенс», завершилась победой гостей со счетом 4:0.

Торнтон стал самым возрастным игроком в истории «Торонто», заработавшим очко в плей-офф НХЛ. На момент игры ему исполнился 41 год и 327 дней. В 1967 году результативной передачей в составе «Мэйпл Лифс» отметился Аллан Стэнли, ему на тот момент был 41 год и 62 дня. В 2004-м это достижение повторил Рон Фрэнсис, который также оформил ассист.

Joe Thornton, 41, gave the @MapleLeafs a 3-0 lead in Game 4 after 37-year-old Jason Spezza scored their second goal of the contest. #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/ehbQvU9BBu pic.twitter.com/6MwEOMKkjT