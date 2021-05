Сборная Казахстана победила Германию (видео)

Сборная Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира победила команду Германии со счетом 3:2.

Первый период в игре был безголевым, зато во втором отрезке игры команды обменялись заброшенными шайбами в течение трех минут.

У сборной Казахстана отличился Александр Шин (27).

