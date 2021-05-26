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26 мая 18:27
автор: Максим Скороходов

Сборная Казахстана победила Германию (видео)

Бундестим потеряла первые очки на чемпионате мира.

Сборная Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира победила команду Германии со счетом 3:2.

Первый период в игре был безголевым, зато во втором отрезке игры команды обменялись заброшенными шайбами в течение трех минут.

У сборной Казахстана отличился Александр Шин (27).

А у немцев гол забил Том Кюнхакль (30).

После этого сборная Германии вышла вперед, Маркус Айзеншмид реализовал большинство (35).

Но на первой минуте третьего отрезка Роман Старченко реализовал буллит и вновь сравнял счет в матче.

Победу сборной Казахстана принесла шайба Павла Акользина, заброшенная менее чем за пять минут до конца основного времени встречи.

Таким образом сборная Германии потерпела первое поражение на турнире, но при этом по-прежнему лидирует в турнирной таблице с девятью очками. Казахстан поднялся на четвертое место в группе В, добыв семь очков.

28 мая Казахстан проведет матч с командой Канады, а сборная Германии свою следующую встречу сыграет 29 мая против Финляндии.

Чемпионат мира

Группа В

Казахстан - Германия - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: 1:0 - Шин (Степаненко, Шалапов), 26,39

1:1 - Кюнкахль (Ридер, Хольцер), 29:38

1:2 - Айзеншмид (Лойбль, Зайдер), 34:07 - 5х4

2:2 - Старченко, 40:31 - буллит

3:2 - Акользин, 55:42

Вратари: Бояркин - Нидербергер (00:00-58:04).

источник: «Советский спорт»
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