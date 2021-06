Кросби вышел в лидеры списка игроков с самым высоким заработком за карьеру в НХЛ

Канадский хоккеист Сидни Кросби возглавил список игроков с самым высоким заработком за карьеру в истории НХЛ.

По информации CapFriendly, суммарная зарплата 33-летнего капитана «Питтсбурга» после завершения текущего сезона превысит 129 миллионов долларов. Таким образом, Кросби опередит чеха Яромира Ягра (128 миллионов).

На третьем месте списка расположился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Он заработал к настоящему моменту 122 миллиона долларов. Его соотечественник Евгений Малкин из «Питтсбурга» на восьмой позиции рейтинга (109 млн долларов).

Sidney Crosby now has the highest career earnings in NHL history with $129M in earnings*



*According to our estimated career earnings tracker, at the conclusion of this season Crosby overtook Jaromir Jágr as the player with the most earningshttps://t.co/YgCDXeaoKA pic.twitter.com/h2d0HldHwH