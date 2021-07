«Тампа-Бэй» провела в заливе чемпионский парад, в честь завоевания Кубка Стэнли.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров прокатился с трофеем на гидроцикле. Компанию форварду составил его коллега Алекс Киллорн.

The @stanleycup is on the move 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/2ZYTNiA0lw