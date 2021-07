Хоккеисты «Тампы-Бэй» повредили Кубок Стэнли во время празднований

После завоевания Кубка Стэнли «Тампа-Бэй организовала традиционный парад чемпионов, который прошел на воде.

Праздник был прерван из-за неожиданно разбушевавшегося в штате Флорида урагана. Проливной дождь и сильные порывы ветра вынудили болельщиков прятаться в ближайших укрытиях.

Затем в интернете появились фото поврежденного Кубка Стэнли.

The ⁦@StanleyCup⁩ did sustain some damage during today’s festivities. It’ll be sent to Montreal for repairs and be back to resume Cup celebration with ⁦@TBLightning⁩ next weekend pic.twitter.com/MEbZGZFxSD