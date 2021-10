Хабиб, нужно объясниться. Странный пост бойца кого-то взбесил, кого-то озадачил

Для меня история с Хабибом имеет личностный подтекст. Мой 10-летний сын занимается дзюдо, и для него Нурмагомедов - герой. Спортсмен-герой. У меня тоже были такие, но они остались в 80-х и 90-х. Ведь с возрастом все сложнее восхищаться чем-то, что происходит на спортивной площадке. Особенно, если это умение бессмысленно и неприменимо в повседневной жизни. Больше привлекают личности. Интересно, благодаря чему стал лучшим в мире, чем пришлось пожертвовать, кто и как повлиял, как переносит поражения и т.д. Зачастую большие спортсмены являются незаурядными личностями, но бывают и досадные разочарования.

Я болел за Хабиба, но меня больше восхищали не победы в клетке, а не по годам мудрые слова. Видимо, сказывалось воспитание отца, светлая ему память. Иногда эти слова я цитирую сыну: дети часто не воспринимают указания родных, зато мнение героя для них важно. Очень действенный ход в плане мотивации юного поколения.

Месяц назад Хабиб выступал на форуме «Новое знание». Почти час отвечал на вопросы молодежи, говорил о любви к труду, родному краю, закалке характера, много других важных и правильных вещей. В итоге, правда, все обратили внимание на слова о том, что Дагестан обеспечивает электроэнергией весь Запад России, но при этом живет очень бедно. Потом этот факт (обеспечения, а не бедности) опровергли с цифрами. Оказалось, что даже в плане обеспечения электроэнергией Дагестан - дотационный регион. Но я криминала в этом не вижу. Очевидно, что Хабибу больно за малую Родину. Это ошибка из поправимых.

Непоправима может быть другая ошибка. Вчерашний пост про «медаль от Бастрыкина». Был, правда, еще один эпизод трехлетней давности, когда Хабиб выступил против концерта в Дагестане Егора Крида и какого-то еще певца (не помню имени, а искать не вижу смысла). Крид тогда еще представлял Black Star и Тимати вступился за своих артистов. Вполне корректно. На что и он, и Крид получили ответ с использованием слов «тварь», «черти», «петушары». Понятно, что Хабиб, скорее всего, не сам ведет соцсети, что вокруг него есть определенная группа людей, подталкивающих его на необдуманные поступки. Но в любом случае слова в соцсетях ассоциируются с ним. В голове не укладывалось, как самый популярный в мире российский спортсмен может писать такое.

Лично мне было очень неприятно читать такое, но тогда один человек оскорбил конкретных других людей. Теперь же его слова могут трактоваться, как сеющие межнациональную рознь. А это - катастрофа не для нескольких людей, а для всей страны.

Вот, что выложил Хабиб в сториз в инстаграме: фото Конора с надписью «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

Многие в этом усмотрели оправдание варварского побоища, устроенного отморозками в московском метро. Трое приезжих тогда ногами избили парня, заступившегося за девушку. У всех нормальных людей, кто видел тот ролик, произошедшее вызвало чувство омерзения и жалости к жертве. Дмитрий Песков назвал троих хулиганов «подонками», а это человек, который никогда не бросается словами. При этом пресс-секретарь президента, как и все комментировавшие этот кошмар, призвал не искать национальный подтекст. Ведь для нашей многонациональной страны это может привести к трагическим последствиям.

И вдруг такой поворот! Сразу посыпались комментарии: Олег Тактаров нецензурно выругался в адрес Нурмагомедова, Светлана Журова посчитала, что Хабиб высмеял пострадавшего Романа Ковалева, Николай Валуев заявил, что экс-чемпион неправильно подобрал слова.

Судя по комментарию известного в прошлом футболиста, а ныне президента клуба «Легион-Динамо» Шамиля Лахиялова для sportbox.ru беспредел в московском метро из Дагестана видится несколько по-другому: «На этой теме столько спекулируют уже: и СМИ, и общественность. Я думаю, это играет плохую службу с парнями, которые, понятное дело, провинились. И без Хабиба уже подогрели, разогрели и подали этот национальный конфликт. Хабиб высказал свое мнение и имеет на это право. Уместно ли сравнивать так, как он сравнил? Не знаю, надо у него спросить».

Парни «провинились» в «национальном конфликте». Вот такие дела...

Взвешенный комментарий дал для «Спорт-Экспресса» московский дагестанец, промоутер ММА Камил Гаджиев: «Нужно понять, что Хабиб имел в виду. Если это была ирония над властью, то это один вопрос. А если же он так задел Макгрегора, то почему нет? Конор же всегда говорит что-то в адрес Хабиба. Увижу Хабиба – спрошу, что он имел в виду. Реакция общества? Да, тут многие могут неоднозначно отреагировать, не понимая, что имеет в виду Нурмагомедов. Да, это хорошее напоминание, что обществу не надо оставаться равнодушным. Это правильно! Но медаль я бы за это не давал. Я считаю, что это норма, когда за девушку заступаются. И за норму давать медаль... Это странно».

Согласен почти со всем, кроме «почему бы и нет?» Нет. Почему, я уже написал выше, повторю еще раз: есть вещи, над которыми лучше не шутить. Тем более, если они могут привести к чудовищным последствиям. Очень хочется, чтобы Хабиб сам, не дожидаясь вопросов, нашел выход из этой неприятной истории. И это не тот случай, когда можно будет отмолчаться.

А еще хочется, чтобы Хабиб остался героем. В том числе для моего сына.

Р.S. Тем временем, Макгрегор уже отреагировал в твиттере: «Bastrykin! Where is Khabib’s “shit in his pants medal”?»

История становится совсем глупой и некрасивой.