Bellator 269. Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона (видео)

ПОРАЖЕНИЕ ОСЕТРОВА

Эйден Ли показал доминирующее выступление. Он отправил Александра Осетрова в нокдаун в первом раунде, забрал спину, а потом провел удушение.

ПОБЕДА ШУРКЕВИЧА

Грачик Бозинян сразу полетел вперед, но Алексей Шуркевич прекрасно изучил соперника. Проход в ноги и добивание. Количество ударов перешло в качество. Рефери останавливает поединок и фиксирует технический нокаут в первом раунде.

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ В БОЮ МИХАЙЛОВА

Никита Михайлов сразу занимает центр клетки и проводит тейкдаун, Брайан Мур грамотно подворачивается и выходит на обратный треугольник, Никита терпит и выходит, начинает бить Мура сверху, открывает ему рассечение. Второй раунд проходит полностью под контролем Михайлова. В третьем раунде Никита отдает спину и весь раунд проводит в защите, буквально спасаясь от атак Мура. Гонг спасает Никиту от досрочного поражения. Никита побеждает единогласным решением судей.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА АЛЕКСЕЕВОЙ

Первый раунд проходит в вязкой борьбе, Ирина проводит тейкдаун в самом конце первой пятиминутки. Во втором раунде Ирина Алексеева проводит несколько амплитудных бросков и полностью доминирует. Третий раунд получился снова вязким, но Ирина отметилась постоянным контролем. Победа Ирины Алексеевой единогласным решением судей.

ПОРАЖЕНИЕ МАЗДЮК

Первый раунд прошел в размене, польская спортсменка лучше работала на дистанции. Дарина сильно устала и потерпела поражение техническим нокаутом во втором раунде.

ПОБЕДА СИДЕЛЬНИКОВА

Кирилл Сидельников буквально уничтожил своего оппонента, технический нокаут в первом раунде.

ПОБЕДА ТОКОВА

Шараф Давлатмуродов и Анатолий Токов являются друзьями, нокаута мы не ждали, бой получился вязким и равным. Победу раздельным решением судей одержал Анатолий Токов.

ПОБЕДА НУРМАГОМЕДОВА

Усмана не удержать, шансов у Патрика Петилы не было. Нурмагомедов забрал спину и провел удушение в первом раунде.

ПЕРЕЛОМ МИНАКОВА

Виталий Минаков уверенно шел к победе, все ожидали нокаута на первых минутах, но бой затянулся. Развязка наступила в третьем раунде. Виталий сломал палец на руке и рефери вынужден был остановить поединок. Поражение Минакова техническим нокаутом.

НОКАУТ ОТ ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Все мы ждали этот поединок и верили в победу “Последнего Императора, мы увидели работу в стойке и яркую концовку в первом раунде. Федор в брутальном стиле нокаутировал Тимоти Джонсона.

