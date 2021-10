«В Bellator у Ирины достойные перспективы». Диана Авсарагова о победе Алексеевой и Емельяненко

– У Ирины была очень непростая сгонка веса, в первом раунде она смогла изучить свою соперницу, подобрать к ней ключи. Пропустила несколько ударов, но нащупала дистанцию. В последующих пятиминутках смогла попасть в стойке и сделала акцент на борьбу, которая у нее гораздо лучше чем у оппонентки. Алексеева полностью доминировала в борьбе и проводила хорошие серии в стойке, думаю, что в Bellator у Ирины достойные перспективы. Мои поздравления!

