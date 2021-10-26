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Бои Перс-Пираев и Дацик-Реваз в прямом эфире на Winline!
26 октября 16:41
автор: Сергей Иванов

Бои Перс-Пираев и Дацик-Реваз в прямом эфире на Winline!

Промоушен «Наше дело» вновь возвращается! Только на этот раз с еще более интересным кардом и зрелищными поединками!

Фанаты поп-ММА ждали этой встречи как минимум год, и вот, благодаря промоушену «Наше дело» мы наконец-то увидим долгожданный поединок между Мухаммедом Хейбати, известным как «Персидский Дагестанец», и Марифом Пираевым! Прямой эфир этого поединка будет доступен эксклюзивно ТОЛЬКО на Winline.

Примечателен сей бой тем, что оба бойца неоднократно выяснили отношения во всех возможных местах, но только не на ринге, чем успели знатно так подогреть публику. И несмотря на то, что Хейбати и Пираев, по сути, находятся немного в разных весовых категориях, эксперты считают поединок вполне конкурентным.

Но и это еще не все, ведь помимо главного боя вечера нас ждет множество именитых бойцов, а также финал Гран-при, где победитель заберёт полмиллиона рублей и получит шанс получить квартиру в Москве!

Отдельно стоит упомянуть бой супертяжеловесов, в котором Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий тарзан» попробует нокаутировать более молодого соперника в лице Реваза Верулашвили, которого фанаты поп-ММА прозвали «Чёрный грузин».

В одном из главных поединков вечера фанатов ждет Вячеслав Дацик, известного в круге фанатов ММА как «Повелитель муромских лесов». Бой обещает быть жарким, так как напротив него в клетке будет стоять Реваз Верулашвили. Для тех, кто знаком со стилем обоих бойцов понимают, что борьба не станет основной составляющей в данном противостоянии, так как Дацик и Реваз являются любителями нокаутировать своих оппонентов в стойке.

Все поединки в рамках этого турнира можно будет увидеть в прямом эфире на сайте или в приложении Winline совершенно бесплатно сразу же после регистрации. Начало турнира – в 21:00 по московскому времени.

Полный кард турнира:

Влад Шабанов vs. Никита Шкет Шевченков
Малик Канаев vs. Кирилл Боков
Ислам Кадиев vs. Тимур Титан
Аза Ассасин vs. Азиз Камалов
Реваз Верулашвили vs. Вячеслав Дацик
Мохаммад Хейбати vs. Мариф Пираев

источник: «Советский спорт»
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