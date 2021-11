Хэмилтон прорвался к победе с десятого места

После впечатляющего прорыва с 20-го на пятое место в субботнем спринте от Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» ожидали многого и в воскресенье. Но старт гонки лучше удался «Ред Буллу». Обладатель поула Валттери Боттас не сумел удержать позади Макса Ферстаппена, и нидерландец вышел в лидеры уже к первому повороту. По ходу круга финна опередил и Серхио Перес, так что австрийская команда сработала просто блестяще.

Главный соперник Ферстаппена в борьбе за титул из-за штрафа за замену двигателя внутреннего сгорания стартовал с 10-й позиции. Хэмилтон с первых метров продолжил прорыв, который начал днем ранее. В течение нескольких кругов Льюис обогнал одного за другим нескольких соперников и вышел на четвертое место. А позже его пропустил на третью позицию замедлившись на стартовой прямой Боттас.

Быстро приблизиться к «Ред Буллам» британцу помогла машина безопасности. Юки Цунода столкнулся с Лэнсом Строллом, и на трассе осталось много обломков, хотя оба продолжили гонку.

LAP 6/71 - SAFETY CAR We're behind the Safety Car, with debris being cleared from the track after Yuki Tsunoda loses part of his front wing #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/WPX31JtGtg

Чтобы дать возможность маршалам убрать кусочки машин в первом повороте дирекции гонки пришлось выпустить сейфти-кар. Машины даже проезжали по пит-лейну вместо трассы, так что не удивляйтесь большому количеству пит-стопов в протоколе.

Перед рестартом на 10-м круге Ферстаппен максимально замедлился, чтобы не дать «Мерседесам» воспользоваться слипстримом. И это сработало. Хэмилтон перетормозил и едва не потерял позицию, а Боттаса атаковал Шарль Леклер, но финн сумел отбиться.

Спустя несколько кругов на трассе был введен режим виртуального сейфти-кара. Мик Шумахер сломал переднее антикрыло в борьбе с Кими Райкконеном, и на треке опять появились обломки.

LAP 14/71



Mick Schuamcher picks up some debris and goes into the pits for repairs



After a period behind the Virtual Safety Car we're racing again



Bit of a messy start to this one, but you sense fireworks at the front of the pack aren't far away...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/jgpp6HmiaN