Хэмилтон прорвался к победе с десятого места

После впечатляющего прорыва с 20-го на пятое место в субботнем спринте от Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» ожидали многого и в воскресенье. Но старт гонки лучше удался «Ред Буллу». Обладатель поула Валттери Боттас не сумел удержать позади Макса Ферстаппена, и нидерландец вышел в лидеры уже к первому повороту. По ходу круга финна опередил и Серхио Перес, так что австрийская команда сработала просто блестяще.

Главный соперник Ферстаппена в борьбе за титул из-за штрафа за замену двигателя внутреннего сгорания стартовал с 10-й позиции. Хэмилтон с первых метров продолжил прорыв, который начал днем ранее. В течение нескольких кругов Льюис обогнал одного за другим нескольких соперников и вышел на четвертое место. А позже его пропустил на третью позицию замедлившись на стартовой прямой Боттас.

Быстро приблизиться к «Ред Буллам» британцу помогла машина безопасности. Юки Цунода столкнулся с Лэнсом Строллом, и на трассе осталось много обломков, хотя оба продолжили гонку.

LAP 6/71 - SAFETY CAR



We're behind the Safety Car, with debris being cleared from the track after Yuki Tsunoda loses part of his front wing#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/WPX31JtGtg — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Чтобы дать возможность маршалам убрать кусочки машин в первом повороте дирекции гонки пришлось выпустить сейфти-кар. Машины даже проезжали по пит-лейну вместо трассы, так что не удивляйтесь большому количеству пит-стопов в протоколе.

Перед рестартом на 10-м круге Ферстаппен максимально замедлился, чтобы не дать «Мерседесам» воспользоваться слипстримом. И это сработало. Хэмилтон перетормозил и едва не потерял позицию, а Боттаса атаковал Шарль Леклер, но финн сумел отбиться.

Спустя несколько кругов на трассе был введен режим виртуального сейфти-кара. Мик Шумахер сломал переднее антикрыло в борьбе с Кими Райкконеном, и на треке опять появились обломки.

LAP 14/71



Mick Schuamcher picks up some debris and goes into the pits for repairs



After a period behind the Virtual Safety Car we're racing again



Bit of a messy start to this one, but you sense fireworks at the front of the pack aren't far away...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/jgpp6HmiaN — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

Ферстаппен потихоньку отрывался от своего напарника, и Перес остался один под угрозой атак со стороны «Мерседесов». На 18-м круге Хэмилтон воспользовался DRS на стартовой прямой и обогнал мексиканца. Однако на следующей прямой Перес вернул себе позицию, тоже с помощью подвижного заднего крыла. Круг спустя Хэмилтон опять прошел соперника, но уже не дал гонщику «Ред Булла» возможности отыграться.

Отставание Льюиса от Ферстаппена в тот момент составляло порядка четырех секунд и не сокращалось. На 26-м круге Хэмилтон поехал в боксы, пытаясь сделать «андеркат». В «Ред Булле» отреагировали молниеносно и тут же позвали Макса на пит-лейн. Нидерландец отстоял лидерство, но его преимущество сократилось до 1,5 секунды.

Позже поехал в боксы Перес, и в лидеры вышел Боттас. А через несколько кругов случился ключевой момент в борьбе за третье место в гонке. Стролл на стартовой прямой потерял часть аэродинамического обвеса. Судьи еще раз на несколько секунд запустили режим виртуальной машины безопасности, чтобы убрать обломок. Этим воспользовались в «Мерседесе», позвав финна на пит-стоп. Перес не мог ехать в полную силу, и Боттас оказался впереди.

Лидеры продолжали тактическую борьбу. Стараясь не попасть под «андеркат» Ферстаппена позвали на второй пит-стоп уже на 40-м круге, раньше других в четверке лидеров. Следом в боксах последовательно побывали Боттас, Перес и Хэмилтон. Их положение на треке на изменилось. Но шины Льюиса были на три круга свежее, чем у Макса, и темп гораздо выше. Так что британец вскоре догнал своего соперника.

На 48-м круге Хэмилтон атаковал Ферстаппена в первый раз. Британец оказался впереди на внешней траектории при входе в поворот, пилот «Ред Булла» оттеснил своего соперника за пределы трассы, и сам проехал за ее пределами. Судьи взяли этот инцидент на заметку, но не нашли нарушения в действиях нидерландца.

До конца гонки оставалась большая дистанция. На 59-м круге Хэмилтон вновь атаковал, и на этот раз у него получился обгон. Льюис вышел в лидеры, а Макс получил предупреждение в виде черно-белого флага за неоднократную смену траектории при защите.

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Хэмилтон отрывался от своего соперника, а в «Мерседесе» стали подбадривать Боттаса, чтобы тот попробовал побороться с Ферстаппеном за второе место. Финн к тому моменту отстал уже довольно далеко, и нагнать представителя «Ред Булла» у него не получилось. В первой тройке изменений до финиша не было. Переса в конце позвали на пит-стоп, чтобы он поставил лучший круг, и мексиканец справился с этой задачей.

CLASSIFICATION: BRAZIL



Confirmation of a famous win for @LewisHamilton, after an incredible performance all weekend in Sao Paulo 🏆#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/fw86fo2wRD — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

«Феррари» уверенно были лучшими из остальных. Пьер Гасли в конце гонки обогнал обе машины «Альпин» в борьбе за седьмое место. Прорвался в топ-10 и Ландо Норрис, который едва не сошел после прокола на первом круге.

В чемпионате Льюис Хэмилтон сократил отставание от Макса Ферстаппена до 14 очков. «Мерседес» увеличил преимущество над «Ред Буллом» в Кубке конструкторов, и теперь оно составляет 11 очков.