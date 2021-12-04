Петтис нокаутировал Хоригучи, а Шаблий снова победил. Обзор турнира Bellator 272

Bellator 272 подарил болельщикам много ярких моментов. Обзор наиболее интересных поединков прошедшего турнира.
БОРЬБА КАРЛАЙЛА
Спайк Карлайл продемонстрировал яркое доминирующее выступление, продемонстрировав хороший уровень борьбы. В третьем раунде он забрал спину Дэна Морета и провел удушающий прием сзади.
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ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА АЛЕКСАНДРА ШАБЛИЯ
Очевидно, Александр подтянул борьбу. На третьей минуте первого раунда он осуществил проход в ноги и свалил Бобби Кинга. Оставшуюся часть поединка россиянин доминировал именно в этом компоненте. Публика осталась недовольна и освистала Шаблия, но он упорно придерживался своей линии и одержал победу единогласным решением судей.
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ЗАБИЛ В ПЕРВОМ РАУНДЕ
Джонни Эблин вышел на бой хорошо заряженным. Коллин Хакбоди всячески пытался перейти в борьбу и сбить темп Эблина, но не вышло. Джонни обрушил град ударов. Количество перешло в качество. Рефери остановил поединок через минуту после начала. Технический нокаут.
НОКАУТ
Джош Хилл — автор яркого нокаута. Он точно изучал классику бокса и смог это продемонстрировать. Во втором раунде Хилл попал по Джарреду Скоггинсу четким ударом навстречу. Нокаут.
ПЕТТИС ПРОТИВ ХОРИГУЧИ
Чемпион Bellator в легчайшем весе Серджио Петтис казался фаворитом в поединке против Киоджи Хоригучи, но японец с первых минут боя начал развивать преимущество. Он работал с дистанции и осуществил несколько удачных переводов. В последующих раундах Хоригучи выглядел гораздо лучше Петтиса, но пропустил удар, после которого у него появилась гематома под глазом. В четвертом раунде Хоригучи провел очередной тейкдаун, но успеха в партере развить не смог, дал Петтису встать, а потом снова попытался его перевести. Чемпион защитился и пробил совсем неуклюжий хай-кик, Киоджи увернулся, но не заметил летевший вдогонку бэкфист. Этот удар стал фатальным для японца, он улетел в глубокий нокаут, а Серджио Петтис отстоял чемпионский пояс.
На турнире зафиксировано:
Нокаут — 2
Технический нокаут — 1
Болевой прием — 1
Решение судей — 6