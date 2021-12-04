ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Петтис нокаутировал Хоригучи, а Шаблий снова победил. Обзор турнира Bellator 272

В США состоялся турнир Bellator 272, в главном бою которого встретились чемпион промоушена в легчайшем весе Серджио Петтис и Киоджи Хоригучи
Петтис нокаутировал Хоригучи, а Шаблий снова победил. Обзор турнира Bellator 272
04 декабря 2021 13:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator MMA

Bellator 272 подарил болельщикам много ярких моментов. Обзор наиболее интересных поединков прошедшего турнира.

БОРЬБА КАРЛАЙЛА

Спайк Карлайл продемонстрировал яркое доминирующее выступление, продемонстрировав хороший уровень борьбы. В третьем раунде он забрал спину Дэна Морета и провел удушающий прием сзади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Spike Carlyle (@alphagingermma)

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА АЛЕКСАНДРА ШАБЛИЯ

Очевидно, Александр подтянул борьбу. На третьей минуте первого раунда он осуществил проход в ноги и свалил Бобби Кинга. Оставшуюся часть поединка россиянин доминировал именно в этом компоненте. Публика осталась недовольна и освистала Шаблия, но он упорно придерживался своей линии и одержал победу единогласным решением судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Шаблий (@alexandr_shabliy)

ЗАБИЛ В ПЕРВОМ РАУНДЕ

Джонни Эблин вышел на бой хорошо заряженным. Коллин Хакбоди всячески пытался перейти в борьбу и сбить темп Эблина, но не вышло. Джонни обрушил град ударов. Количество перешло в качество. Рефери остановил поединок через минуту после начала. Технический нокаут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

НОКАУТ

Джош Хилл — автор яркого нокаута. Он точно изучал классику бокса и смог это продемонстрировать. Во втором раунде Хилл попал по Джарреду Скоггинсу четким ударом навстречу. Нокаут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

ПЕТТИС ПРОТИВ ХОРИГУЧИ

Чемпион Bellator в легчайшем весе Серджио Петтис казался фаворитом в поединке против Киоджи Хоригучи, но японец с первых минут боя начал развивать преимущество. Он работал с дистанции и осуществил несколько удачных переводов. В последующих раундах Хоригучи выглядел гораздо лучше Петтиса, но пропустил удар, после которого у него появилась гематома под глазом. В четвертом раунде Хоригучи провел очередной тейкдаун, но успеха в партере развить не смог, дал Петтису встать, а потом снова попытался его перевести. Чемпион защитился и пробил совсем неуклюжий хай-кик, Киоджи увернулся, но не заметил летевший вдогонку бэкфист. Этот удар стал фатальным для японца, он улетел в глубокий нокаут, а Серджио Петтис отстоял чемпионский пояс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

На турнире зафиксировано:

Нокаут — 2
Технический нокаут — 1
Болевой прием — 1
Решение судей — 6

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Колорадо" победил "Монреаль", у Ничушкина гол и пас"Зенит" готов продать Сердара Азмуна "Лиону""Детройт" выиграл у "Сиэтла", Наместников забросил шайбу«Позорит нацию!»: Загитову осудили за танец в бикини на пляжеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаКатастрофа в лыжном спринте. Соперники подрезали наших
17 сантиметров решат многое. Расклад и ставки на чемпионский бой Хейни — Диас
5 декабря в Лас-Вегасе Девин Хейни будет защищать пояс WBC в легком весе в поединке против Джозефа Диаса. «Плеймейкер» взвешивает шансы боксеров.
Нерукопожатный Матюнин. «Ростов» отобрал очки у «Зенита» в матче с двумя пенальти и странным голом
В первом матче 17-го тура РПЛ лидер чемпионата не смог переиграть «Ростов» (2:2), потеряв важные очки в золотой гонке.
Русский бунт. Протест фанатов ЦСКА поддержат почти все их друзья и враги в РПЛ — и с этим придется считаться
На матчах 17-го тура РПЛ, который стартует 3 декабря, многие фанаты планируют покинуть трибуны по ходу игр.
У Фонта с Алдо нокаута не будет. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 31
В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и Жозе Алдо. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
17-й тур РПЛ с дебютом женщин в комнатах VAR: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о семнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны только два матча.
Капризов — отличный заменитель Овечкина! Русский лидер «Миннесоты» поймал голевую волну (видео)
Две заброшенные шайбы и голевая передача Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Джерси» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
801 гол Роналду: составляющие великого рекорда
В матче против «Арсенала» (3:2) форвард «МЮ» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы на уровне клубов и сборных. Их чего сложился этот рекорд - в нашем видео.
Кому и сколько забивал в НХЛ Овечкин: от Гашека до Лундквиста, от Набокова до Бобровского
По состоянию на 2 декабря 2021 года на счету Александра Овечкина 749 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. От него пострадал уже 151 голкипер! Подробная статистика - в нашей видеоподборке.
Перевертыши от ЦСКА: после блокбастера с 10 голами триллер с единственной шайбой в овертайме (видео)
Красно-синие выиграли четвертый матч подряд, победив в Москве команду своего бывшего тренера Игоря Никитина (1:0 ОТ).
Хэмилтон заберет поул и гонку, Ферстаппен — лучший круг. Расклады и ставки на Гран-при Саудовской Аравии
3 - 5 декабря на городской трассе в Джидде пройдет 21-й этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика