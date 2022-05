Блахович против Ракитича. Где смотреть UFC Fight Night

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир UFC Fight Night стартует в ночь с 14 на 15 мая в 02:30 по московскому времени. Основной кард начнется 05:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

https://www.youtube.com/watch?v=16mTycdHrl8

КАРД ТУРНИРА UFC FIGHT NIGHT

ГЛАВНЫЕ БОИ:

Главный бой, легчайший вес: Ян Блахович vs Александр Ракич;

Полутяжелый вес: Раян Спэнн vs Ион Куцелаба;

Легчайший вес: Дэйви Грант vs Луис Смолка;

Женский наилегчайший вес: Кэтлин Чукагян vs Аманда Рибас;

Легкий вес: Фрэнк Камачо vs Мануэль Торрес;

Наилегчайший вес: Джейк Хадли vs Аллан Насцименто.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ:

Майкл Джонсон vs Алан Патрик;

Вирна Яндироба vs Анджела Хилл;

Татсуро Таира vs Карлос Канделарио.