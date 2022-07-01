Главные поединки июля в ММА и боксе

PFL

2 июля в США состоится грандиозный турнир PFL. В главном бою вечера свой очередной поединок проведет Кайла Харрисон. В рамках турнира ожидается выступление сразу нескольких российских бойцов: Магомеда Умалатова, Магомеда Магомедкеримова, Николая Алексахина и Марины Мохнаткиной.

Источник фото: PFL

UFC: Адесанья – Каннонье, Волкановски – Холлоуэй

3 июля в США пройдет номерной турнир UFC 276 . В главном бою вечера Исраэль Адесанья и Джаред Канонье сразятся за титул организации в среднем весе. В рамках турнира состоится третий поединок между Максом Холлоуэем и Алексом Волкановски.

Источник фото: UFC

Бокс: Курбанов – Тейшейра

9 июля в Екатеринбурге состоится вечер бокса RCC. В главном бою турнира Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO International.

Источник фото: RCC

UFC: Физиев – дос Аньос

10 июля в США состоится турнир UFC. В главном бою вечера нас будет ждать противостояние Рафаэля Физиева и Рафаеля Дос Аньоса.

Источник фото: UFC

AMC FN: Бархударян – Вагабов

15 июля в Краснодаре пройдет турнир AMC FN. В главном поединке вечера Вагаб Вагабов и Давид Бархударян подерутся за титул организации в полутяжелом весе.

Eagle FC в Казахстане

16 июля в Казахстане состоится совместный турнир Eagle FC и Naiza FC. В главном бою вечера Гамзат Хирамагомедов и Даурен Ермеков сразятся за титул организации в среднем весе.

Источник фото: Eagle FC

UFC Fight Night

17 июля в США пройдет турнир UFC Fight Night. В главном поединке вечера Брайан Ортега подерется с Яиром Родригесом. На турнире будут драться Абубакар Нурмагомедов и Муслим Салихов.

АСА

22 июля в Сочи состоится турнир АСА. В главном бою вечера Магомедрасул Хасбулаев и Алихан Сулейманов поспорят за титул организации в полулегком весе.

ACA

Bellator

22 июля в США пройдет турнир Bellator. В главном бою вечера Патрики Фрейра сразится с Сидни Аутлоу. В рамках ивента состоится возвращение Усмана Нурмагомедова и Гаджи Рабаданова.

Источник фото: Bellator

UFC Fight Night

24 июля в США состоится турнир UFC Fight Night. В главном поединке вечера Кертис Блейдс будет драться с Томом Аспиналом.

UFC 277

31 июля в США состоится турнир UFC 277. В главном бою нас ожидает реванш между Амандой Нуньес и Джулианной Пенья. На турнире пройдет поединок между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом, а Сергей Павлович подерется с Дерриком Льюисом.