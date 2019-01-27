Бейдер победил Федора за 35 секунд! За титулом американца идет Минаков (видео)

ММА 27 января 2019 08:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Федор Емельяненко в финале Гран-при Bellator тяжеловесов проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом.

РУКИ ГДЕ?

Рефери Майк Белтран остановил схватку уже на 35-й секунде боя. Все решил один единственный удар, или, если хотите — опущенные руки российского спортсмена.

Из года в год, начиная с 2011-го, Федор дерется с опущенными руками. Почему и как? Это неизвестно.

Этим и воспользовался американец. Его первый же удар (отметим, что не самый сильный) попал в самую цель и Федор Емельяненко рухнул, как подкошенный. Бейдер, почувствовав вкус крови, ринулся добивать и знатно преуспел в этом деле. Его следующий удар стал роковым, судье пришлось остановить поединок, а у Федора образовалась серьезная сечка. Секундомер замер на отметке 00:35 первого раунда.

БЕЙДЕР — ЧЕМПИОН! КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Райан Бейдер стал чемпионом Bellator в двух весовых категориях. Что ждет его дальше? Есть два варианта развития событий и оба связаны с российскими бойцами.

Если Бейдер решит защитить пояс чемпиона в полутяжелом весе, то ему придется провести поединок с претендентом Вадимом Немковым — учеником Федора Емельяненко, который совсем недавно одолел Фила Дэвиса.

Если же Райан захочет остаться в тяжелом дивизионе, то уже летом он может подраться с победителем пары Виталий Минаков — Чейк Конго. Нет сомнений, что российский непобежденный боец выиграет и сразится за титул чемпиона. Это не слухи. Об этом говорил глава организации Скотт Кокер. И не забывайте, что именно Минаков был последним чемпионом американского промоушена до сегодняшнего дня.

И шансов на то, что Виталий вернет себе пояс очень велики. Он младше Бейдера на два года и находится в очень хорошей форме.

ЧТО С ФЕДОРОМ?

Если вовремя не уйти, то рано или поздно начнешь проигрывать. Федору Емельяненко 42 года. И надо признаться, что для такого возраста он совсем не плох. Однако, вокруг полно молодых и дерзких парней, которые физически сильнее, быстрее, и, главное — здоровее.

Конкурировать с ними становится тяжелее с каждым днем. Нельзя все время быть чемпионом. Рано или поздно, тебя сменит другой.

О завершении карьеры Емельяненко не говорил. Он лишь отметил, что сейчас ему надо отдохнуть. Чуть позже станет известно, продолжит он выступать или нет. Что-то подсказывает, что еще один поединок он проведет, чтобы уйти на пенсию победителем, а не проигравшим. В любом случае, в интернете сейчас на Федора польется много грязи, которой он, конечно же, не заслуживает.

Скотт Кокер заявил, что в 2019 году турнир в России, все-таки, состоится. Возможно, свой последний бой в карьере Последний император проведет в Москве.