Бейдер победил Федора за 35 секунд! За титулом американца идет Минаков (видео)

Федор Емельяненко в финале Гран-при Bellator тяжеловесов проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом.

Рефери Майк Белтран остановил схватку уже на 35-й секунде боя. Все решил один единственный удар, или, если хотите — опущенные руки российского спортсмена.

Из года в год, начиная с 2011-го, Федор дерется с опущенными руками. Почему и как? Это неизвестно.

Этим и воспользовался американец. Его первый же удар (отметим, что не самый сильный) попал в самую цель и Федор Емельяненко рухнул, как подкошенный. Бейдер, почувствовав вкус крови, ринулся добивать и знатно преуспел в этом деле. Его следующий удар стал роковым, судье пришлось остановить поединок, а у Федора образовалась серьезная сечка. Секундомер замер на отметке 00:35 первого раунда.

