«Че, у Емели борода хрустальная?» Реакция соцсетей на поражение Федора

Утром воскресенья многие фанаты российского бойца Федора Емельяненко ужаснулись его поражению нокаутом от Райана Бейдера уже на 35-й секунде боя. Финал Гран-при Bellator стал самым ожидаемым событием смешанных единоборств начала года. Однако, Емельяненко не смог оправдать надежд многих фанатов.
«Советский спорт» собрал реакцию общественности на поражение россиянина.
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Ойййй , еба... Да , ну нах ..... Аууу , где вы ебан... ... эксперты ? Че, у Емели борода хрустальная ...., а ???? Как так ???)))). Hey , fuckin experts ...., hello !!! What ?? No fu....n way, he has glass chin ???? 🤷♂️ IDIOTs , respect others .....🖕🏻. #AndreiArlovski #OriginalPitBull #warlovski #shithappens #bellator214 #АндрейОрловский #АндрейПитбульОрловский #бывает #даихуйснимпроигралипроиграл
Публикация от Andrei Arlovski (@andreiarlovski)
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Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)
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Фёдор, дорогой! Для меня и для многих других, ты навсегда будешь Последний Император🔥 Просто, годы берут своё.. к сожалению..🙌🙌 Огромная честь для меня быть рядом с тобой эти 10 дней подготовки к бою! Люблю тебя друг мой👊🏻. @fedoremelianenkoofficial Навсегда!
Публикация от Pavel Derevyanko (@pablo_derevyanko)
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«Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, что создать себя» Бернард Шоу Люди радующиеся или указывающие на это поражение не понимают одного,что уже давно Федор соревнуется только с самим собой! Он величайший боец за всю историю смешанных единоборств! Любая победа делает его ещё более великим,а проигрыш ничего не отнимает! Так что прекратите писать всякую ересь про него(кстати он ничего не читает из вашей грязи): ОН ВЕЛИК И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО!💪🇷🇺👍 Фото @allelbows #fedoremelianenko #емельяненко #bellator#лосанжелес #mma#fedorteam #жизньпродолжается #федор
Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)
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В спорте всегда так - кто-то уходит победителем, а кто-то проигравшим. Сегодня мы пытаемся осмыслить понятие "уметь проигрывать". Главное, что легенда навсегда остается легендой! Несмотря на поражение, настоящие друзья и поклонники бойца вспоминают его победы, а не глумятся над проигранным боем. Всем добра! #мма #беллатор #емельяненкобейдер #mma #bellator #fedorbader
Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap)
«Там был лучший друг Федора – Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые. Емельяненко оказался не готов к бою морально. Мне было больно смотреть на него еще за три дня до поединка. Было видно, что он плохо себя чувствует или был отравлен. Федору надо сдать анализы, проверить кровь».
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Иногда твоё окружение высасывает энергию Я видел Олега Москаева до боя и как энергия уходила из него при появлении...одного человека... Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжело больной, уставший человек, который был Вынужден идти на бой Это я набрасываю варианты Я возможно шучу, возможно ошибаюсь, а возможно и нет...
Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)
«Федор всегда будет легендой. Это никак не повлияет на его наследие. Лучший боец за все время. Мы любим тебя».
Fedor's a legend and will always be, this doesn't take anything away from his legacy. The GOAT. We love you. #Bellator214— Patricio Freire (@PatricioPitbull) 27 января 2019 г.
«Вау, Бейдер! Серьезно, грустно видеть, что последний император уходит таким образом, но продвижение Бейдера в Bellator — это что-то невероятное. Этот парень убийственный. Он прокладывает путь репутации Америки».
Wow @ryanbader 👏🏻👏🏻👏🏻 , I am legit sad to see the last emperor go out ~* that , but Bader’s run in Bellator has been nothing short of incredible. This guy is killing shit , way to rep America.— Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 27 января 2019 г.
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