«Че, у Емели борода хрустальная?» Реакция соцсетей на поражение Федора

ММА 28 января 2019 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Утром воскресенья многие фанаты российского бойца Федора Емельяненко ужаснулись его поражению нокаутом от Райана Бейдера уже на 35-й секунде боя. Финал Гран-при Bellator стал самым ожидаемым событием смешанных единоборств начала года. Однако, Емельяненко не смог оправдать надежд многих фанатов.

«Советский спорт» собрал реакцию общественности на поражение россиянина.

Андрей Орловский – боец UFC

Василий Вакуленко (Баста) – рэпер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Великий! Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 27 Янв 2019 в 4:51 PST

Павел Деревянко – актер театра и кино

Эдгард Запашный – артист цирка

Аскольд Запашный – артист цирка

Олег Тактаров – бывший чемпион UFC

«Там был лучший друг Федора – Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые. Емельяненко оказался не готов к бою морально. Мне было больно смотреть на него еще за три дня до поединка. Было видно, что он плохо себя чувствует или был отравлен. Федору надо сдать анализы, проверить кровь».

Патрисио Фрейре – боец Bellator

«Федор всегда будет легендой. Это никак не повлияет на его наследие. Лучший боец за все время. Мы любим тебя».

Fedor's a legend and will always be, this doesn't take anything away from his legacy. The GOAT. We love you. #Bellator214 — Patricio Freire (@PatricioPitbull) 27 января 2019 г.

Эдди Альварес – боец One FC

«Вау, Бейдер! Серьезно, грустно видеть, что последний император уходит таким образом, но продвижение Бейдера в Bellator — это что-то невероятное. Этот парень убийственный. Он прокладывает путь репутации Америки».

Wow @ryanbader 👏🏻👏🏻👏🏻 , I am legit sad to see the last emperor go out ~* that , but Bader’s run in Bellator has been nothing short of incredible. This guy is killing shit , way to rep America. — Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 27 января 2019 г.

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