«Че, у Емели борода хрустальная?» Реакция соцсетей на поражение Федора

Утром воскресенья многие фанаты российского бойца Федора Емельяненко ужаснулись его поражению нокаутом от Райана Бейдера уже на 35-й секунде боя. Финал Гран-при Bellator стал самым ожидаемым событием смешанных единоборств начала года. Однако, Емельяненко не смог оправдать надежд многих фанатов.

«Советский спорт» собрал реакцию общественности на поражение россиянина.

«Там был лучший друг Федора – Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые. Емельяненко оказался не готов к бою морально. Мне было больно смотреть на него еще за три дня до поединка. Было видно, что он плохо себя чувствует или был отравлен. Федору надо сдать анализы, проверить кровь».

«Федор всегда будет легендой. Это никак не повлияет на его наследие. Лучший боец за все время. Мы любим тебя».

«Вау, Бейдер! Серьезно, грустно видеть, что последний император уходит таким образом, но продвижение Бейдера в Bellator — это что-то невероятное. Этот парень убийственный. Он прокладывает путь репутации Америки».

