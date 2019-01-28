«Че, у Емели борода хрустальная?» Реакция соцсетей на поражение Федора - Советский спорт
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ММА28 января 2019 14:30Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Че, у Емели борода хрустальная?» Реакция соцсетей на поражение Федора

Утром воскресенья многие фанаты российского бойца Федора Емельяненко ужаснулись его поражению нокаутом от Райана Бейдера уже на 35-й секунде боя. Финал Гран-при Bellator стал самым ожидаемым событием смешанных единоборств начала года. Однако, Емельяненко не смог оправдать надежд многих фанатов.

«Советский спорт» собрал реакцию общественности на поражение россиянина.

Андрей Орловский – боец UFC

Василий Вакуленко (Баста) – рэпер

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Великий!

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

Павел Деревянко – актер театра и кино

Эдгард Запашный – артист цирка

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«Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, что создать себя» Бернард Шоу Люди радующиеся или указывающие на это поражение не понимают одного,что уже давно Федор соревнуется только с самим собой! Он величайший боец за всю историю смешанных единоборств! Любая победа делает его ещё более великим,а проигрыш ничего не отнимает! Так что прекратите писать всякую ересь про него(кстати он ничего не читает из вашей грязи): ОН ВЕЛИК И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО!💪🇷🇺👍 Фото @allelbows #fedoremelianenko #емельяненко #bellator#лосанжелес #mma#fedorteam #жизньпродолжается #федор

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

Аскольд Запашный – артист цирка

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В спорте всегда так - кто-то уходит победителем, а кто-то проигравшим. Сегодня мы пытаемся осмыслить понятие "уметь проигрывать". Главное, что легенда навсегда остается легендой! Несмотря на поражение, настоящие друзья и поклонники бойца вспоминают его победы, а не глумятся над проигранным боем. Всем добра! #мма #беллатор #емельяненкобейдер #mma #bellator #fedorbader

Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap)

Олег Тактаров – бывший чемпион UFC

«Там был лучший друг Федора – Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые. Емельяненко оказался не готов к бою морально. Мне было больно смотреть на него еще за три дня до поединка. Было видно, что он плохо себя чувствует или был отравлен. Федору надо сдать анализы, проверить кровь».

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Иногда твоё окружение высасывает энергию Я видел Олега Москаева до боя и как энергия уходила из него при появлении...одного человека... Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжело больной, уставший человек, который был Вынужден идти на бой Это я набрасываю варианты Я возможно шучу, возможно ошибаюсь, а возможно и нет...

Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)

Патрисио Фрейре – боец Bellator

«Федор всегда будет легендой. Это никак не повлияет на его наследие. Лучший боец за все время. Мы любим тебя».

Эдди Альварес – боец One FC

«Вау, Бейдер! Серьезно, грустно видеть, что последний император уходит таким образом, но продвижение Бейдера в Bellator — это что-то невероятное. Этот парень убийственный. Он прокладывает путь репутации Америки».

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Бейдер победил Федора за 35 секунд! Как это было (видео)

Тактаров: Такого вялого и болезненного Федора я никогда не видел

Емельяненко: Чувствую себя хорошо, рассечение над глазом через пару недель заживет

Махно: Таким ударом Бейдер может уронить любого бойца. Не только Федора

Валуев: Емельяненко надо задуматься об уходе, способы могут быть разные

#емельяненко федор#бейдер райан#смешанные единоборства#Bellator (промоутерская компания)#вакуленко василий (баста)#орловский андрей#альварес эдди#запашный эдгар#тактаров олег#фрейре патрисио#запашный аскольд
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