Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)

7 июля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 239.
Это бойцовское шоу подарило фанатам ММА бурю эмоций, жесткие нокауты и одну большую сенсацию.
В главном поединке турнира чемпион полутяжелого дивизиона американец Джон Джонс с большим трудом победил претендента из Бразилии Тиаго Сантоса. Спортсмены провели в октагоне все пять раундов. Мнение судей разделилось. В итоге, они отдали победу действующему чемпиону раздельным решением. Отметим, что обоих спортсменов увозили на инвалидных колясках, так как они получили травмы ног.
В со-главном бою вечера чемпионка в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес в первом раунде нокаутировала американку Холли Холм.
Самым ярким событием стало первое поражение в карьере бывшего чемпиона организаций One FC и Bellator Бена Аскрена. Он был нокаутирован Хорхе Масвидалем уже на пятой секунде боя. Это абсолютный рекорд UFC. Так быстро еще никто не побеждал.
Похоже, что Люку Рокхолду пора завязывать с боями. В бою против поляка Яна Блаховича он проиграл уже во втором раунде техническим нокаутом.
Предлагаем вам посмотреть главные моменты турнира в Лас-Вегасе.
Исмаил Наурдиев (Австрия) - Ченс Ранкаунтер (США)
Победа Ранкаунтера единогласным решением судей
Диего Санчез (США) - Майкл Кьеза (США)
Победа Кьезы единогласным решением судей
Бен Аскрен (США) - Хорхе Масвидаль (США)
Победа Масвидаля нокаутом в первом раунде
Ян Блахович (Польша) - Люк Рокхолд (США)
Победа Блаховича техническим нокаутом во втором раунде
Аманда Нуньес (Бразилия) - Холли Холм (США)
Победы Нуньес нокаутом в первом раунде
Джон Джонс (США) - Тиаго Сантос (Бразилия)
Победа Джонса раздельным решением судей
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