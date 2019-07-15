40-летний Фейбер вернулся в октагон с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео) - Советский спорт
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15 июля 2019 10:18ММАВащенко Сергей

40-летний Фейбер вернулся в октагон с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)

В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.

В главном поединке Жермейн де Рандамье за 16 секунд нокаутировала Аспен Лэдд, а в со-главном бою шоу 40-летний Юрайя Фейбер неожиданно победил Рикки Саймона. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с главными моментами потрясающего турнира.

Жермейн де Рандамье (Голландия) - Аспен Лэдд (США)
Победа де Рандамье техническим нокаутом в первом раунде

Юрайя Фейбер (США) - Рикки Саймон (США)
Победа Фейбера техническим нокаутом в первом раунде

Джош Эмметт (США) - Мирсад Бектич (США)
Победа Эмметта техническим нокаутом в первом раунде

Карл Роберсон (США) - Веллингтон Турман (Бразилия)
Победа Роберсона единогласным решением судей

Марвин Веттори (Италия) - Цезар Феррейра (Бразилия)
Победа Веттори единогласным решением судей

Андрэ Фили (США) - Шеймон Мораес (Бразилия)
Победа Филли нокаутом в первом раунде

Джонатан Мартинез (США) - Пинюань Лю (Китай)
Победа Мартинеза нокаутом в третьем раунде

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