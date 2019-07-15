40-летний Фейбер вернулся в октагон с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)

В главном поединке Жермейн де Рандамье за 16 секунд нокаутировала Аспен Лэдд, а в со-главном бою шоу 40-летний Юрайя Фейбер неожиданно победил Рикки Саймона. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с главными моментами потрясающего турнира.
Жермейн де Рандамье (Голландия) - Аспен Лэдд (США)
Победа де Рандамье техническим нокаутом в первом раунде
Юрайя Фейбер (США) - Рикки Саймон (США)
Победа Фейбера техническим нокаутом в первом раунде
Джош Эмметт (США) - Мирсад Бектич (США)
Победа Эмметта техническим нокаутом в первом раунде
Карл Роберсон (США) - Веллингтон Турман (Бразилия)
Победа Роберсона единогласным решением судей
Марвин Веттори (Италия) - Цезар Феррейра (Бразилия)
Победа Веттори единогласным решением судей
Андрэ Фили (США) - Шеймон Мораес (Бразилия)
Победа Филли нокаутом в первом раунде
Джонатан Мартинез (США) - Пинюань Лю (Китай)
Победа Мартинеза нокаутом в третьем раунде
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