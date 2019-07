40-летний Фейбер вернулся в октагон с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)

В главном поединке Жермейн де Рандамье за 16 секунд нокаутировала Аспен Лэдд, а в со-главном бою шоу 40-летний Юрайя Фейбер неожиданно победил Рикки Саймона. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с главными моментами потрясающего турнира.

Жермейн де Рандамье (Голландия) - Аспен Лэдд (США)

Победа де Рандамье техническим нокаутом в первом раунде

It hurts to watch 😅@IronLadyMMA is not one to mess with! #UFCSacramento pic.twitter.com/Lb2y0gP4y9