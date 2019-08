Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео)

За несколько часов до старта турнира соперник Виталия Минакова американец Джеви Аяла снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Схватка российского бойца находилась под угрозой срыва, но нашелся спортсмен, который не побоялся выйти в клетку против бывшего чемпиона Bellator. Им оказался Тимоти Джонсон, который известен российским любителям ММА по боям в UFC против Александра Волкова и Шамиля Абдурахимова.

По уровню мастерства Джонсон ничем не хуже, чем Аяла, но эффект неожиданности мог сыграть негативную роль для Минакова.

Бой начался без раскачки. Россиянин сразу же завладел инициативой: показал своими ударами, что в стойке у Джонсона нет шансов. Затем Минаков дважды кинул соперника с прогибом - этими самбисткими приемами россиянин вызвал бурю эмоций у американской публики. Джонсон практически не атаковал, а лишь терпел боль от ударов Виталия. Все закончилось на 104-й секунде боя, когда сработала комбинация, состоящая из прямого удара ногой в живот и прямого джеба. Джонсон «поплыл» и Минаков без сопротивления добил американца.

Эта победа для россиянина стала 22-й в карьере при одном поражении. Кто станет следующим соперником Виталия пока неизвестно, но им может оказаться Сергей Харитонов.

В феврале нынешнего года состоялся первый бой Сергея Харитонова и Мэтта Митриона. Тогда все закончилось на 15-й секунде после запрещенного удара в область паха от американского спортсмена. Схватка была признана «несостоявшейся» и все фанаты ММА ждали реванш.

Многим американцам не понравилось то, что российский тяжеловес говорил, что метит в чемпионы и во время схватки они очень громко скандировали: «США… США...», пытаясь воодушевить своего спортсмена и психологически надавить на нашего. Но и российских зрителей в зале в Бриджпорте тоже было немало. Иногда их было очень хорошо слышно.

Митрион с первых секунд пошел вперед, нанося удары ногами и работая джебами. Не очень было понятно, зажат Харитонов, или он искал момент для молниеносного и нокаутирующего удара. Смотрелся в первой половине первого раунда он, мягко говоря, неуверенно.

Но после первого точного попадания в голову Митриону все изменилось. У американца раз за разом вылетала капа и, казалось, что он делает это нарочно, чтобы передохнуть. Судья поединка сделал ему замечание, мол, если в четвертый раз вылетит — сниму балл. Митрион прислушался и рот больше не открывал, но в конце первого раунда знатно много пропустил, лицо покрылось ссадинами и около глаза образовалась гематома.



В перерыве американские тренеры пытались вбить голову Митриону, что он должен действовать быстрее, как он это делал в начале боя. Мэтт все понял и в начале второго раунда вновь порхал как бабочка, но не жалил как пчела. Сергей понял, как действует соперник и стал контратаковать. Это отлично сработало. Пока Митрион зевал после одного из своих ударов, кулак Харитонова прилетел ему в голову, а потом долетело и колено. Митрион упал на настил, где российский боец успешно справился с добиванием.

