Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео)

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Пятая победа Токова

Многие фанаты ММА ждали, что самый перспективный ученик Федора Емельяненко, Анатолий Токов, подерется за титул чемпиона Bellator в среднем весе. Ранее в организации он провел четыре поединка и во всех одержал победы.

Однако, руководство американского промоушена отметилось крайне странным решением по поводу выбора соперника для нашего спортсмена. Армянин Грачо Дарпинян, конечно, хороший боец, но на данный момент — не уровень Токова. Анатолий занимает 27-е место в мировом рейтинге своего дивизиона, а Дарпинян — 158-е. Разница в мастерстве очевидна.

К тому же, Грачо в Bellator провел всего один поединок, да и тот не смог выиграть. Бой против Геральда Харриса завершился вничью.

В итоге, поединок Токов - Дарпинян, как и предполагалось, завершился досрочно победой российского средневеса. Анатолий во втором раунде в партере сковал оппонента и наносил удары по голове. Дарпинян ничего не смог сделать и проиграл техническим нокаутом.

Эта победа стала для Токова 29-й в профессиональной карьере.

«If you get caught in a crucifix, you’re gonna have a bad time!» Anatoly Tokov adds another to the win column, making it 29! #Bellator229



Main card is live on @ParamountNet! pic.twitter.com/3Rx3bNQUeW — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 5, 2019

Корешков был близок к победе

Ученик Александра Шлеменко, Андрей Корешков, несколько лет назад владел поясом чемпиона Bellator в полусреднем весе. Сейчас в организации другой чемпион, а Корешков мечтает вернуть пояс себе. Его бой против экс-бойца UFC Лоренца Ларкина стал главным событием бойцовского шоу в Темекуле.

Российский боец выиграл первый раунд. После двух скучных минут ему удалось послать на настил клетки соперника эффектным ударом с разворота «вертушка». Это было очень красиво, но Андрею не удалось добить соперника. Ларкин быстро пришел в себя.

Во втором раунде американец неожиданно перехватил инициативу. Ему удалось провести ударную комбинацию с участием руки, головы и колена. Андрей упал на настил и дотерпел до перерыва с огромным трудом. Если оценивать шансы бойцов на победу после двух раундов, то, естественно, выигрывал американец (10:9, 8:10 в пользу Ларкина).

The final moments of round two between @Da_Monsoon and @SpartanKoresh in our main event at #Bellator229 were INSANE! pic.twitter.com/35RHSzVZuL — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 5, 2019

Все должно было решиться в третьем раунде. Корешков это понимал и сменил тактику. Он стал вязать Ларкина у клетки и зрители были недовольны таким завершением яркого боя. Было бы логично, если бы судьи отдали третий раунд Корешкову. Тогда бы бой завершился вничью, что было бы справедливо.

Однако, судьи посчитали по-другому. Один отдал победу Корешкову, двое — Ларкину. Засудили ли российского спортсмена в США? Нет. Когда дерешься на территории соперника, нужно быть на голову сильнее. Андрей не был сильнее Ларкина. Корешкову необходимо было все решать еще в первом раунде.