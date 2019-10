Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео)

Многие фанаты ММА ждали, что самый перспективный ученик Федора Емельяненко, Анатолий Токов, подерется за титул чемпиона Bellator в среднем весе. Ранее в организации он провел четыре поединка и во всех одержал победы.

Однако, руководство американского промоушена отметилось крайне странным решением по поводу выбора соперника для нашего спортсмена. Армянин Грачо Дарпинян, конечно, хороший боец, но на данный момент — не уровень Токова. Анатолий занимает 27-е место в мировом рейтинге своего дивизиона, а Дарпинян — 158-е. Разница в мастерстве очевидна.

К тому же, Грачо в Bellator провел всего один поединок, да и тот не смог выиграть. Бой против Геральда Харриса завершился вничью.

В итоге, поединок Токов - Дарпинян, как и предполагалось, завершился досрочно победой российского средневеса. Анатолий во втором раунде в партере сковал оппонента и наносил удары по голове. Дарпинян ничего не смог сделать и проиграл техническим нокаутом.

Эта победа стала для Токова 29-й в профессиональной карьере.

«If you get caught in a crucifix, you’re gonna have a bad time!» Anatoly Tokov adds another to the win column, making it 29! #Bellator229



Main card is live on @ParamountNet! pic.twitter.com/3Rx3bNQUeW