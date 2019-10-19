Рейес вырубил Уайдмана, Родригес победил Стивенса. Лучшие моменты турнира UFC в Бостоне (видео)

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В главном поединке этого шоу Доминик Рейес в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона организации в среднем весе Криса Уайдмана. «Советский спорт» представляет видео лучших моментов турнира.

Доминик Рейес (США) — Крис Уайдман (США)

Результат поединка: победа Рейеса нокаутом в первом раунде

Dominick Reyes (12-0)

hands Chris Weidman

his 5 KO loss in six fights #UFCBoston pic.twitter.com/mVghqnsrVg — World of MMA (@CM_fights) October 19, 2019

Яир Родригес (Мексика) — Джереми Стивенс (США)

Результат поединка: победа Родригеса единогласным решением судей

Грег Харди (США) — Бен Сосоли (Австралия)

Результат поединка: бой признан несостоявшимся

Дерон Винн (США) — Даррен Стюарт (Англия)

Результат поединка: победа Стюарта раздельным решением судей

Кайл Бочниак (США) — Шон Вудсон (США)

Результат поединка: победа Вудсона единогласным решением судей

Курт МакГи (США) — Шон Брэди (США)

Результат поединка: победа Брэди единогласным решением судей