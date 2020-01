Блейдс смел со своего пути дос Сантоса. Главные моменты турнира UFC в Роли (видео)

1. Герберт Бернс (Бразилия, 10-2) победил Нейта Лэндвера (США, 13-3) нокаутом в первом раунде

2. Бретт Джонс (Уэльс, 16-2) победил Тони Грейвли (США, 19-6) сабмишеном в третьем раунде

3. Сара МакМанн (США, 12-5) победила Лину Лансберг (Швеция, 10-5) единогласным решением судей

4. Монтел Джексон (США, 9-1) победил Фелипе Диаса Колареса (Бразилия, 9-2) единогласным решением судей

5. Джастин Киш (США, 7-2) победила Люси Пудилову (Чехия, 8-6) единогласным решением судей

6. Арнольд Аллен (Англия, 16-1) победил Ника Лентца (США, 30-11-2) единогласным решением судей

7. Бевон Льюис (США, 7-2) победил Декана Таунсенда (США, 21-10) единогласным решением судей

8. Джамахал Хилл (США, 7-0) победил Дарко Стосича (Сербия, 13-4) единогласным решением судей

9. Анжела Хилл (США, 11-7) победила Ханну Сайферс (США, 10-4) техническим нокаутом во втором раунде

