Анкалаев побил «Халка» со скандалом. Решение судей освистали, россиянин показал средний палец

В Норфолке (США) прошел турнир UFC Fight Night 169.

В главном поединке шоу бразилец Дейвесон Фигейредо победил Джозефа Бенавидеса техническим нокаутом во втором раунде. Но так как он не смог уложиться в весовую категорию, чемпионский пояс остается вакантным. Россиянину Магомеду Анкалаеву потребовалось всего 38 секунд, чтобы победить молдавского «Халка» Иона Куцелабу. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с главными моментами турнира.

Результаты турнира UFC Fight Night 169

1. Шон Брэди (США, 12-0) победил Исмаила Наурдиева (Австрия, 19-4) единогласным решением судей

2. Спайк Карлиль (США, 9-1) победил Аалона Круза (США, 8-3) техническим нокаутом в первом раунде

3. Джордан Гриффин (США, 18-7) победил Ти Джея Брауна (США, 14-5) техническим сабмишеном

Jordan Griffin just slept T.J. Brown with a guillotine choke from side control! That's what freakish strength can buy you on bottom. #UFCNorfolk pic.twitter.com/2kNprUBJLr — Kyle Johnson (@VonPreux) February 29, 2020

4. Марчин Тыбура (Польша, 18-6) победил Сергея Спивака (Молдавия, 10-2) единогласным решением судей

5. Луис Пена (США, 8-2) победил Стива Гарсию (США, 11-4) единогласным решением судей

The perfect ab workout or galaxy brain back-mount strategy? 🤔 #UFCNorfolk pic.twitter.com/5OXI2s8P1X — Kyle Johnson (@VonPreux) February 29, 2020

6. Брендан Аллен (США, 14-3) победил Тома Бриза (Англия, 11-2) техническим нокаутом в первом раунде

Brendan Allen continues the (generally) winning tradition of LFA middleweight champs in the UFC, whomping Tom Breese to notch six straight triumphs. And he calls out Legacy FC rival Trevin Giles immediately after - how on brand! #UFCNorfolk pic.twitter.com/xI8Hq52U6N — Kyle Johnson (@VonPreux) March 1, 2020

7. Кайлер Филлипс (США, 7-1) победил Габриэля Силву (Бразилия, 8-2) единогласным решением судей

I'm looking forward to more Kyler Phillips in the UFC. Bantamweight is awesome. As you were. #UFCNorfolk pic.twitter.com/eqz3pUKL94 — Kyle Johnson (@VonPreux) March 1, 2020

8. Грант Доусон (США, 15-1) победил Дэррика Миннера (США, 24-11) сабмишеном во втором раунде

9. Меган Андерсон (Австралия, 11-4) победила НормауДюмон (Бразилия, 4-1) нокаутом в первом раунде

This is the Megan Anderson we've been waiting for since Invicta - a first-round knockout of Norma Dumont! #UFCNorfolk pic.twitter.com/yZzuM1yGKu — Kyle Johnson (@VonPreux) March 1, 2020

10. Магомед Анкалаев (Россия, 13-1) победил Иона Куцелабу (Молдавия, 15-5) техническим нокаутом в первом раунде

Бой закончился скандалом. Судья остановил схватку на 38-й секунде, так как посчитал, что удары Анкалаева могут принести вред здоровью Куцелабы. Но как только рефери остановил бой, Ион моментально пришел в себя. Возможно, он симулировал свой нокдаун в поединке, чтобы сбить с толку россиянина. Судейское решение зрители встретили свистом и гулом. Анкалаев подумал, что зрители освистали его и, уходя из октагона, показал фанатам средний палец. Теперь он будет наказан UFC за этот неприличный жест.

11. Фелиция Спенсер (США, 8-1) победила Зару дос Сантос (Франция, 6-4) техническим нокаутом в первом раунде

Easy money for Felicia Spencer, squashing Zarah Fairn in one round. Do we sacrifice her to Nunes or give that privilege to Megan? #UFCNorfolk pic.twitter.com/Ce8rkNrHOA — Kyle Johnson (@VonPreux) March 1, 2020

12. Дейвесон Фигейредо (Бразилия, 18-1) победил Джозефа Бенавидеса (США, 28-6) техническим нокаутом во втором раунде