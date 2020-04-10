Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество

Дзидзария является заведующим отделением урологии/онкоурологии ФГБУ РНЦРР, а также вице-президентом ассоциации молодых урологов России. Проблему коронавируса Дзидзария обсудил в прямом эфире инстаграма Александра Волкова.

Как заразился коронавирусом:

– Многие люди не верят, что это серьезная болезнь. Сравнивают с ОРВИ. Я понимаю, что от других болезней умирают больше, но в моем окружении никто не умер от онкологии, никто не умер в ДТП, хотя количество смертей гигантское. Если в вашем окружении нет человека, который болеет коронавирусом, это не значит, что таких нет. Сравнивать это с ОРВИ – глупо.

Мы, врачи, зная об опасности, предпринимая все средства защиты, все равно заболеваем и заболеваем серьезно. Вчера я с сотрудником с утра заходил в буфет, а днем его положили в больницу. У меня не было друзей, которые из-за гриппа попадали в больницу. Тем более в реанимацию или умирали.

Или я. Я болел и раньше, но так плохо мне никогда не было. Позавчера у меня было осложнение по кишечнику. Боли такие, что даже наполовину больно мне никогда не было.

Как и какие принимают лекарства:

– Терапия против вирусов имеет общие черты. Мы знаем, как лечить пневмонию. Нужны антибиотики. И если она вирусная – нужно противовоспалительные и противовирусные препараты. Аналогично и здесь. Мы не первая страна, которая заболела. Уже есть накопленный опыт. В Китае болезнь началась с октября. Уже есть информация. Проблема в том, что вирус мутировал. Если сначала болели только старики, сейчас, из людей, которых я знаю, средний возраст 35-40 лет. Из лекарств я точно ничего рекомендовать не буду. Это сильно варьируется от конкретной ситуации и осложнений. В плане профилактики – витамин C, цинк, куркумин, мелатонин… Это основные рекомендованные препараты.

Прогулки на улице:

– Сейчас сложно сидеть дома. У многих финансовая ситуация не позволяет, но на практике большинство людей не сидят дома не потому, что им надо работать, а потому что они – раздолбаи.

Если индивиды, которым пофиг на этот вирус. Когда ваши мамы, как моя, лягут в больницу в тяжелом состоянии, все по-другому запоют. Даже если вы сами перенесете болезнь с температурой 37,5 без симптомов, из-за того, что вы ведете себя как безответственные граждане, вы можете заразить старушку. Она вышла на почту, а ты перед этим грязной рукой нажал на кнопку. Она умрет, а ты об этом знать не будешь. Суть не в том, как ты сам перенесешь, а в том, что ты можешь стать причиной смерти других людей. Мое беспокойство из-за таких людей.

Я лично с этим столкнулся, еле перенес. У меня молодые коллеги лежат больные и находятся на серьезных препаратах. С каких пор ОРВИ так серьезно переносится и так легко передается? Заразилось все отделение, хотя все носили маски, респираторы и обрабатывали руки. Поэтому такая позиция – невежество. Не думайте только о себе, что ты – не умрешь. Думай, что, будучи носителем, ты можешь стать причиной смерти других. И смертность можно снизить, просто приняв ответственность.

Нагнетается ли ситуация искусственно:

– Политики это могут использовать в своих целях. Я не спорю. Отличный способ манипуляции. Это на их совести. Но нельзя мыслить абсолютом. Либо это фейк и можно на все забить, либо наоборот и надо бежать в больницу. Есть вирус и есть то, что делает власть. Смешивать это нельзя. Вирус есть и он серьезен. Смерть – одна из последствий болезни. Коронавирус не убьет всю нашу страну.

Но смотрите, есть лекарство, которое стоит 150 миллионов рублей – один укол. Это на одного человека. Представьте, как сложно собрать эти деньги и спасти одного человека. Поэтому если даже один человек сейчас изменит свою позицию, и отнесется к проблеме серьезно, он этим кого-то спасет. И чем это хуже того, чтобы собрать 150 миллионов? Тем более, не факт, что укол спасет.

Почему не вводят чрезвычайную ситуацию:

– Это финансовое большое бремя на государство. Придется закрывать много дыр. И реальная опасность этого в том, что в городах много приезжих. Соответственно много гастарбайтеров, которые не могут никуда уехать. Границы закрыты. Если оставить их без работы на месяц-два, им нечего будет есть... Я реально переживаю за всплеск преступности.

Про пользу масок и респираторов:

– Все мои коллеги, которые заболели, использовали маски и обеззараживающие средства для рук. Это не помогло. У нас постоянный контакт. Если сходить в магазин… Почему стали скупать туалетную бумагу? Не для того, чтобы жопу вытирать, а чтобы ее использовать вместо перчаток. Взял бумагу, оторвал кусок, открыл дверь, выбросил. Именно поэтому в Европе ее начали скупать такими темпами. Перчатки – дорого. Надел, уже на них может быть вирус. Выбирать продукты или трогать что-то в машине – заразишься. Поэтому используют туалетную бумагу.

Маски? Любая маска лучше, чем ее отсутствие. Дома ее надел и лучше не трогай. На ней тоже может быть вирус. Вернулся домой, аккуратно снял и выбросил. Многоразовых масок в ситуации вируса не существует. Это при строительных работах ее можно использовать несколько раз, когда основная проблема – пыль. Если мы говорим про вирус – все маски одноразовые. На них остается вирус. И ты приносишь домой очаг вирусной инфекции.

Если мы говорим о реалии, когда масок нет, есть способ обеззараживания. Берешь пакет, наливаешь в него 20-30 мл медицинского спирта. Над пакетом подвешиваешь маску и кладешь на балкон, где она сушится. Прямого контакта между спиртом и маской нет. Ты ее не заливаешь. Спирт на дне пакета, а маска наверху. То есть идет процесс испарения. Вирус убивает время и среда со спиртом. Водку использовать нельзя. Там процент спирта ниже.

Про продукты:

– Нужно понимать, какие продукты лучше исключить. Фрукты в первую очередь. Они продаются без упаковки. Их трогают руками, выбирают. Я бы на время эпидемия фрукты исключил. Лучше пить витамины. Можно есть бананы, где съедобная мякоть, но фрукты, которые нужно мыть, лучше исключить. Обрабатывать любую поверхность упаковки – желательно. Вирус сохраняется до трех суток, а кто упаковку трогал – не знаешь.