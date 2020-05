Так Фергюсона еще никто не бил. Гэтжи уничтожил Эль Кукуя и готов сломать Хабиба

Сумасшедший по именам файткард полностью оправдал ожидания фанатов. Несколько крутых нокаутов, мастер-шоу двух лучших грэпплеров, объявление о завершении карьеры и сенсация, в которую мало кто верил. «Советский спорт» рассказывает о самом интересном, что происходило на турнире.

Одним из самых ожидаемых поединков турнира стало противостояние двух 42-летних ветеранов россиянина Алексея Олейника и бразильца Фабрисио Вердума — бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе. Их схватка прошла не в мейнкарде, но все равно вызвала бурный интерес у фанатов ММА.

Поединок двух первоклассных грэпплеров должен был состояться пару лет назад, но Вердум получил двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Многие считали, что бой пройдет в партере и победу одержит более хитрый спортсмен. Эксперты отдавали предпочтение Вердуму. Но в этот день бразилец не смог порадовать своих болельщиков.

С первых секунд поединка Олейник стал удивлять. Вместо того, чтобы валить Фабрисио и душить его (как это делает Алексей со всеми своими соперниками), он стал разбивать его руками. Вердуму ничего не оставалось, как принимать град ударов от российского бойца. Совершенно точно, что он ждал, когда Алексей устанет. Но план Вердума не сработал. Олейник показал хорошую физическую готовность и выиграл два первых раунда.

В последней пятиминутке бразильцу удалось перевести схватку в партер, где за Олейника в какой-то момент стало очень тревожно. Вердум имел несколько попыток выйти на болевой прием на руку и одна из них состоялось. Сложно представить, какую боль испытал россиянин, его рука неестественно изогнулась, но он не сдался. Бразильцу не удалось довести дело до конца - Алексей вышел из труднейшей ситуации.

В итоге, третий раунд остался за Вердумом, но битву выиграл Олейник раздельным решением судей (29:28 — дважды, 28:29).

