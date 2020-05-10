Так Фергюсона еще никто не бил. Гэтжи уничтожил Эль Кукуя и готов сломать Хабиба - Советский спорт
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10 мая 2020 08:50ММАВащенко Сергей

Так Фергюсона еще никто не бил. Гэтжи уничтожил Эль Кукуя и готов сломать Хабиба

Долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 249 все-таки состоялся. Он прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США) без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Сумасшедший по именам файткард полностью оправдал ожидания фанатов. Несколько крутых нокаутов, мастер-шоу двух лучших грэпплеров, объявление о завершении карьеры и сенсация, в которую мало кто верил. «Советский спорт» рассказывает о самом интересном, что происходило на турнире.

Олейник изменил тактику и победил

Одним из самых ожидаемых поединков турнира стало противостояние двух 42-летних ветеранов россиянина Алексея Олейника и бразильца Фабрисио Вердума — бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе. Их схватка прошла не в мейнкарде, но все равно вызвала бурный интерес у фанатов ММА.

Поединок двух первоклассных грэпплеров должен был состояться пару лет назад, но Вердум получил двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Многие считали, что бой пройдет в партере и победу одержит более хитрый спортсмен. Эксперты отдавали предпочтение Вердуму. Но в этот день бразилец не смог порадовать своих болельщиков.

С первых секунд поединка Олейник стал удивлять. Вместо того, чтобы валить Фабрисио и душить его (как это делает Алексей со всеми своими соперниками), он стал разбивать его руками. Вердуму ничего не оставалось, как принимать град ударов от российского бойца. Совершенно точно, что он ждал, когда Алексей устанет. Но план Вердума не сработал. Олейник показал хорошую физическую готовность и выиграл два первых раунда.

В последней пятиминутке бразильцу удалось перевести схватку в партер, где за Олейника в какой-то момент стало очень тревожно. Вердум имел несколько попыток выйти на болевой прием на руку и одна из них состоялось. Сложно представить, какую боль испытал россиянин, его рука неестественно изогнулась, но он не сдался. Бразильцу не удалось довести дело до конца - Алексей вышел из труднейшей ситуации.

В итоге, третий раунд остался за Вердумом, но битву выиграл Олейник раздельным решением судей (29:28 — дважды, 28:29).

Эта победа стала для Алексея 59-й за профессиональную карьеру. Скорее всего, в обновленном рейтинге тяжеловесов UFC он поднимется в топ-10.

Боец

Алексей Олейник (Россия)

Фабрисио Вердум (Бразилия)

Количество ударов

241

101

Точные удары

149

70

Акцентированные удары

94

53

Тейкдауны

0

3

Попытки сабмишена

0

1

Бой экс-чемпиона в легком весе Энтони Петтиса и Дональда Серроне завершал программу предварительных поединков. В этой схватке победу единогласным решением судей праздновал Петтис. Серроне потерпел четвертое поражение кряду, чего в его карьере еще никогда не было.

Сумасшедший нокаут в исполнении Каттара, избиение суринамца, уход Сехудо

Мейнкард турнира начался с довольно скучного поединка тяжеловесов Грега Харди и Йоргана де Кастро, который завершился победой по очкам первого.

А вот схватка полулегковесов наверняка порадовала фанатов ММА. В октагоне встречались Келвин Каттар и Джереми Стивенс. Оба в недавнем прошлом проигрывали по очкам россиянину Забиту Магомедшарипову. Американцы сейчас не претендуют на высокие места в рейтинге UFC. Однако неудачник этого противостояния надолго может забыть о борьбе за титульный поединок. Во втором раунде Стивенс пошел в атаку и наткнулся на мощнейший удар локтем в исполнении Каттара. Джереми рухнул на настил и моментально был добит. На лбу образовалось глубокое рассечение.

Победитель следующей схватки должен был становиться главным претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. В клетке сошлись топовые нокаутеры лиги француз Фрэгнсис Нганноу и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк. Схватка закончилась, едва начавшись. Спустя 20 секунд после серии размашистых ударов француза Розенстрайк улетел в глубокий нокаут и не мог прийти в себе еще несколько минут.

В со-главном поединке встречались чемпион в легчайшем весе Генри Сехудо и экс-обладатель пояса Доминик Круз. Все самое интересное произошло во второй пятиминутке. Во время обмена ударами спортсмены столкнулись головами. У Сехудо открылось сильное рассечение на лбу, но врач не стал останавливать бой. Сразу после этого чемпион набросился на Круза. Доминик наткнулся на удар коленом и рухнул на настил. Сехудо ринулся добивать, с чем отлично справился. Судья остановил бой, но, по мнению Круза, он мог продолжать драться.

После схватки победитель неожиданно заявил о завершении карьеры бойца ММА и об освобождении чемпионского пояса. И это отличная новость для россиянина Петра Яна, который является одним из главных претендентов на титульную схватку.

В Гэтжи никто не верил

Хедлайнеры шоу Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи полностью удовлетворили кровавые желания болельщиков и устроили в клетке шоу. В Гэтжи практически никто не верил. Во-первых, Фергюсон более опытный боец. Во-вторых, Джастин вызвался на бой на коротком уведомлении. В-третьих, Гэтжи никогда не славился хорошим тактиком. Он всегда действовал по интуиции и все свои поражения потерпел из-за того, что шел в необдуманные обмен ударами.

10 мая мы увидели совершенного нового Джастина Гэтжи. Этот парень, наверное, впервые в своей карьере дрался по плану, а не «как пойдет». Он не устраивал в клетке рубку, но в каждый свой удар вкладывал максимум сил.

Фергюсон пытался перехитрить его тактически, но столкнулся с проблемой. Джастин действовал вторым номером. Тони принял на себя такое количество ударов, что сложно представить сколько месяцев у него займет реабилитация — все его лицо было в крови, открылись сечки. Гэтжи выиграл каждый из раундов, а начиная с четвертого, Фергюсон побывал несколько раз в стоячих нокдаунах. Его никогда в карьере так не болтало. Только каким-то чудом он не рухнул на настил.

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Но все равно Гэтжи победил техническим нокаутом. Рефери боя Херб Дин замучился смотреть на тотальное избиение и в пятом раунде принял решение остановить схватку, хотя Фергюсон мог продолжить.

Случилась большая сенсация, которая практически поставила крест на поединке Фергюсона и Нурмагомедова в будущем. Теперь у Хабиба новый преследователь. Гэтжи стал обладателем временного чемпионского пояса и после схватки заявил, что «уважает Хабиба, но готов его побить в самое ближайшее время».

1

Результаты турнира UFC 249

Предварительные бои

1. Райан Спэнн (США, 18-5) победил Сэма Элви (США, 33-14) раздельным решением судей

2. Брюс Митчелл (США, 13-0) победил Чарльза Росу (США, 12-4) единогласным решением судей

3. Висенте Луку (Бразилия, 18-7-1) победил Нико Прайса (США, 14-4) техническим нокаутом в третьем раунде (остановка врачами)

4. Карла Эспарза (США, 16-6) победила Мишель Уотерсон (США, 17-8) раздельным решением судей

5. Алексей Олейник (Россия, 59-13-1) победил Фабрисио Вердума (Бразилия, 23-9-1) раздельным решением судей

6. Энтони Петтис (США, 23-10) победил Дональда Серроне (США, 36-15) единогласным решением судей

Основные поединки

7. Грег Харди (США, 6-2) победил Йоргана Де Кастро (6-1) единогласным решением судей

8. Келвин Каттар (США, 21-4) победил Джереми Стивенса (США, 28-18) техническим нокаутом во втором раунде

9. Фрэнсис Нганноу (Франция, 15-3) победил Жаирзиньою Розенстрайка (Суринам, 10-1) нокаутом в первом раунде

10. Генри Сехудо (США, 16-2) победил Доминика Круза (США, 22-3) техническим нокаутом во втором раунде и сохранил пояс чемпиона в легчайшем весе

Главный бой

11. Джастин Гэтжи (США, 22-2) победил Тони Фергюсона (США, 25-4) и выиграл временный титул чемпиона в легком весе

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