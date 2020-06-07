Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео) - Советский спорт
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07 июня 2020 08:00ММАУсачев Владислав

Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео)

В ночь с субботы на воскресенье в США состоялся турнир UFC 250, главным событием которого стал бой между чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелисией Спенсер.

«ДОБЫЧА ЛЬВИЦЫ»

Нуньес – уникальный случай для женских боев. Все предыдущие «королевы ММА» достаточно быстро лишались трона, едва столкнувшись с первыми проблемами. Причем навсегда. Как это было у Ронды Роузи и Джины Карано.

Аманда сейчас просто доминирует в смешанных единоборствах. Она уже победила таких «монстров» как Роузи, Миша Тейт, Холли Холм, Кристина Жустино и Валентина Шевченко. Последнюю – дважды. Поэтому априори сейчас соперницам бразильянки не дают никаких шансов до боя.

Причем нельзя сказать, что Спенсер – никто. Все-таки бывший чемпион Invicta FC. Три боя в UFC и единственное поражение в карьере она потерпела от Жустино. Причем Фелисия выдержала все три раунда.

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На этот раз Спенсер пришлось выживать все пять раундов. Уже с первых попаданий была ощутима разница в мощи у спортсменок, и представительница Канады сосредоточилась на защите. Самый опасный для нее эпизод произошел в конце четвертого раунда. Нуньес несколько раз плотно попала в голову Фелисии и вышла на удушающий прием, довести который до конца бразильянка не смогла из-за сирены. В пятом раунде лицо Спенсер было полностью в крови. Рефери Херб Дин на всякий случай вызвал в октагон врача, который разрешил Фелисии довести бой до конца.

Вопрос о победителе уже не стоял. Нуньес одержала очередную победу в доминирующем стиле. И конкурентных соперниц для нее пока не видно. Разве что трилогия с Шевченко.

СОПЕРНИКИ ДЛЯ ЯНА

Скоро российский боец UFC Петр Ян проведет титульный бой против бразильца Жозе Альдо. Известно, что встреча состоится на «Бойцовском острове», но точной даты пока нет. Выбор Альдо в качестве соперника для Яна можно считать странным. Более очевидными претендентами на вакантный титул были Марлон Мораес и Алджамэйн Стерлинг.

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Последний в рамках этого вечера провел бой с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхагеном. Встреча получилась довольно короткой. Стерлинг сначала прижал соперника к клетке, а затем захватил спину, заправил ноги и начал его душить. Около минуты бойцы провели в партере, где Сэндхаген тщетно пытался избежать «удушения», но в итоге он сдался, а Стерлинг подтвердил статус главного претендента на пояс.

Также состоялся еще один бой в этом дивизионе. Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт встречался с Рафаэлем Ассунсао. С обоих бойцов уже ведрами сыпется пыль. 37-летний бразилец Ассунсао до прошлого года хорошо продвигался по рейтингам, но в 2019 году был бит Мораесом и Сэндхагеном. У 28-летнего Гарбрандт бэкграунд был даже хуже – три поражения в трех боях за три года.

Так что в контексте данной встречи выявляли не возможного претендента, а скорее неудачника. Вяло развивающийся бой завершился феерическим нокаутом. Ассунсао действовал первым номером, а Гарбрандт умело избегал открытой драки. Небольшое преимущество за счет давление было у бразильца, но в аккурат с сиреной, свидетельствующей о завершении второго раунда, Гарбрандт поймал соперника встречным ударом справа и бразильский ветеран без чувств рухнул вниз.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье даже схватился за голову от неожиданности. Настолько ярким получился эпизод!

ЧТО ЕЩЕ ПРОИЗОШЛО

Главный кард открывал бой Шона О’Мэлли и Эдди Вэйнланда. О’Мэлли – подающий большие надежды небитый проспект и обладатель разноцветных дредов. Вэйланд – заслуженный ветеран и обладатель лучших усов в истории UFC.

Очевидным фаворитом встречи был 25-летний О’Мэлли, идущий на серии из 11 побед подряд. Ему понадобилось немного времени на пристрелку, и в середине первого раунда он пробил четкий кросс в челюсть соперника. Вэйланд рухнул как подкошенный, а О’Мэлли сразу пошел в сторону своего угла. Добивать соперника уже не было необходимости.

Результаты всех боец UFC 250

Аманда Нунес победила Фелисию Спенсер единогласным судейским решением

Коди Гарбрандт победил Рафаэля Ассунсао во втором раунде прямым нокаутом

Алджамэйн Стерлинг победил Кори Сэндхагена в первом раунде удушающим приемом

Нил Мэгни победил Энтони Рокко Мартина единогласным судейским решением

Шон О’Мэлли победил Эдди Вайнлэнда в первом раунде прямым нокаутом

Алекс Касерес победил Чейза Хупера единогласным судейским решением

Йена Хейниша победил Джеральда Мершарта в первом раунде нокаутом (удары)

Коди Стэманн победил Брайана Келлехера единогласным судейским решением

Маки Питоло победил Чарльза Берда во втором раунде нокаутом (удары)

Алекс Перес побелил Жуссиера Формигу в первом раунде техническим нокаутом

Девин Кларк победил Алонсо Менифилда судейским решением

Герберт Бернс победил Эвана Данэма в первом раунде удушающим приемом

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