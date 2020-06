«Почему злой? Я с января не пил пиво». На UFC on ESPN 10 было много нокаутов (видео)

На турнире UFC on ESPN 10 приняли участие представители Казахстана, Узбекистана и Грузии.

В главном поединке вечера первой номер рейтинга наилегчайшего дивизиона Джессика Ай встречалась с «безномерной» Синтией Кальвильо. Если в минимальном весе чемпионки меняются постоянно в более тяжелых дивизионах Валентина Шевченко и Аманда Нуньес не дают к себе приблизиться никому.

Тем более, Ай уже имела возможность встретиться с «пулей» и проиграть ей в одну калитку – менее чем за полминуты. Но учитывая, что ранее Джессика победила Кэтлин Чукагян, победа в бою с Кальвильо могла подарить ей второй шанс на титул.

Но Ай почему-то не продемонстрировала никакого рвения к победе. Слишком локальными были ее успехи в стойке. Причем Синтия зачастую успевала все вернуть на «верхнем» этаже, а уж на «нижнем» Кальвильо доминировала с завидным превосходством.

Ай так и не смогла включиться в бой за все пять раундов, но почему-то была уверена в своей победе. Однако у судей было другое мнение 49-46 и 48-47 в пользу Кальвильо.

Сразу три женских боя прошли в этот вечер, а первыми вышли в октагон Джулия Авила и Джина Мазани. Во время взвешивания Джулия предложила рыжеволосой Мазани сделать селфи и та без проблем согласилась.

Однако время боя Авила оказалась куда менее дружелюбной. Она сразу бросилась в атаку, обрушив на Джину множество ударов. Рефери пришлось вмешаться уже на 22-й секунде встречи и остановить бой. Это победа оказалась четвертой по скорости в истории дивизиона UFC.

Julia Avila records the 4th fastest finish in UFC women's bantamweight history. 0:14 - Ronda Rousey, UFC 184 0:16 - Ronda Rousey, UFC 175 0:16 - Germaine de Randamie, UFCFN (7-13-19) 0:22 - @RagingPandaMMA , #UFCVegas2 0:34 - Ronda Rousey, UFC 190 pic.twitter.com/d9NylanFRI

Также досрочную победу над американцем Карлом Роберсоном одержал итальянец Марвин Веттори. Причем он после боя он красочно описал свою агрессивность в выступлении: «Почему я был такой злой? Я не пил чертово пиво с января», – ответил Веттори.

В начале мая Мария Агапова дала интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о всех трудностях в своей карьере и настолько их стало меньше после подписания контракта с UFC. Агапова считалась одним из самых перспективных бойцов на территории бывшего СССР и дебют Марии это подтвердил.

Соперницей уроженки Казахстана стала американка Ханна Сайферс. Местная спортсменка практически не смогла оказать никакого сопротивления. За две с половинный минуты она пропустила около 30 акцентированных ударов, а затем пропустила Марию за спину.

the way Mariya Agapova got this RNC in was badass. #UFCVegas2 pic.twitter.com/Ccsu4VTEOM