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«Почему злой? Я с января не пил пиво». На UFC on ESPN 10 было много нокаутов (видео)
14 июня 07:25
автор: Усачев Владислав

«Почему злой? Я с января не пил пиво». На UFC on ESPN 10 было много нокаутов (видео)

«Советский спорт» о турнире UFC, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье.

На турнире UFC on ESPN 10 приняли участие представители Казахстана, Узбекистана и Грузии.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

В главном поединке вечера первой номер рейтинга наилегчайшего дивизиона Джессика Ай встречалась с «безномерной» Синтией Кальвильо. Если в минимальном весе чемпионки меняются постоянно в более тяжелых дивизионах Валентина Шевченко и Аманда Нуньес не дают к себе приблизиться никому.

Тем более, Ай уже имела возможность встретиться с «пулей» и проиграть ей в одну калитку – менее чем за полминуты. Но учитывая, что ранее Джессика победила Кэтлин Чукагян, победа в бою с Кальвильо могла подарить ей второй шанс на титул.

Но Ай почему-то не продемонстрировала никакого рвения к победе. Слишком локальными были ее успехи в стойке. Причем Синтия зачастую успевала все вернуть на «верхнем» этаже, а уж на «нижнем» Кальвильо доминировала с завидным превосходством.

Ай так и не смогла включиться в бой за все пять раундов, но почему-то была уверена в своей победе. Однако у судей было другое мнение 49-46 и 48-47 в пользу Кальвильо.

БЫСТРО И ЖЕСТОКО

Сразу три женских боя прошли в этот вечер, а первыми вышли в октагон Джулия Авила и Джина Мазани. Во время взвешивания Джулия предложила рыжеволосой Мазани сделать селфи и та без проблем согласилась.

Однако время боя Авила оказалась куда менее дружелюбной. Она сразу бросилась в атаку, обрушив на Джину множество ударов. Рефери пришлось вмешаться уже на 22-й секунде встречи и остановить бой. Это победа оказалась четвертой по скорости в истории дивизиона UFC.

Также досрочную победу над американцем Карлом Роберсоном одержал итальянец Марвин Веттори. Причем он после боя он красочно описал свою агрессивность в выступлении: «Почему я был такой злой? Я не пил чертово пиво с января», – ответил Веттори.

ДЕБЮТ АГАПОВОЙ

В начале мая Мария Агапова дала интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о всех трудностях в своей карьере и настолько их стало меньше после подписания контракта с UFC. Агапова считалась одним из самых перспективных бойцов на территории бывшего СССР и дебют Марии это подтвердил.

Соперницей уроженки Казахстана стала американка Ханна Сайферс. Местная спортсменка практически не смогла оказать никакого сопротивления. За две с половинный минуты она пропустила около 30 акцентированных ударов, а затем пропустила Марию за спину.

Агапова выполнила захват и уронила Сайферс на канвас. Соперница быстро признала свое поражение, а дебют Агаповой получился очень ярким.

ВОСХОЖДЕНИЕ ДВАЛИШВИЛИ

Грузинский боец Мераб Двалишвили одержал четвертую победу в UFC подряд. Это притом, что дебютировал он в организации с двух поражений. Переломным для грузина стал первый турнир UFC в Москве.

Он открывал тот вечер и уже на его поединке «Олимпийский» был практически полностью заполнен. Тогда Мераб победил Тирриона Вэйра. Позже были побеждены Брэд Катона и Кейси Кинни. А сейчас настала очередь Густаво Лопеса. Все поединки продлились полностью, но едва ли Лопес своими действиями может быть доволен.

На протяжении 15 минут Двалишвили доминировал над соперником. Ему удалось провести 13 тейкдаунов! В первом раунде Мераб был близок к досрочной победе, но Лопес сумел выдержать натиск грузина.

ПРОВАЛ АДАШЕВА

Узбекский боец таджикского происхождения Заррух Адашев проводил дебютный бой в UFC. Ранее он выступал в Bellator, где одержал три победы, но разницу в уровне между этими организациями Адашев ощутил довольно быстро.

Его сопернику американцу Тайсону Нэму потребовалось чуть более 30 секунд, чтобы доказать свое полное превосходство. Адашев слишком самоуверенно пошел вперед и получил точный удар в челюсть в ответ. Нэм бросился на добивание, но оно не потребовалось, поскольку рефери Херб Дин уже остановил встречу.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ UFC ON ESPN 10

Предварительный кард

Кристиан Агилера победил Энтони Айви техническим нокаутом в первом раунде

Тайсон Нэм победил Зарруха Адашева прямым нокаутом в первом раунде

Джулия Авила победила Джину Мазани техническим нокаутом в первом раунде

Мераб Двалишвили победил Густаво Лопеса единогласным судейским решением

Мария Агапова победила Ханну Сайферс болевым приемом в первом раунде

Главный кард

Джордан Эспиноза победил Марка Де Ла Росу единогласным судейским решением

Андре Фили победил Шарля Журдена раздельным судейским решением

Чарльз Роса победил Кевина Агилара раздельным судейским решением

Марвин Веттори победил Карла Роберсона болевым приемом в первом раунде

Синтия Кальвильо победила Джессика Ай единогласным судейским решением

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