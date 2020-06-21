Чуда не случилось. Волков выиграл два раунда у Блейдса, но проиграл бой (видео)

В Лас-Вегасе в многофункциональном комплексе UFC Apex прошел турнир UFC on ESPN 11. В главном поединке бойцовского шоу сошлись топовые тяжеловесы: россиянин Александр Волков и американец Кертис Блейдс.

Эксперты были уверены в легкой победе представителя США, который, по их мнению, просто переедет «хваленного русского» в партере и победит техническим нокаутом в первых раундах. Впрочем, Волков действительно был андердогом в этом противостоянии. Главный вырубала тяжелого дивизиона камерунец Фрэнсис Нганноу даже поставил деньги на то, что победит Блейдс.

С первых секунд поединка Блейдс начал бороться и получалось у него здорово. За весь бой американец совершил 14 удачных тейкдаунов, что обычно для него много. В среднем он проводит по шесть-семь бросков за схватку. Стоит отдать должное Волкову. Он не зря несколько месяцев подготовки посвятил защите от тейкдаунов: в бою он смог заблокировать 11 возможных бросков соперника. Но, к большому сожалению, это не очень помогло, так как американец успешно контролировал половину поединка в партере, не давая Александру подняться на ноги.

Первые три раунда американец выиграл с большим преимуществом, но потом его потихоньку стали покидать силы. Впрочем, борьба очень сильно вымотала и россиянина. В стойке он был не так свеж, как хотелось бы. Но его некоторые удары все-таки достигали цели.

В четвертом раунде Саша перехватил инициативу. Теперь ему необходимо было побеждать досрочно: по очкам он бы никак не выиграл. Волков нанес больше ударов, чем Блейдс, но все равно дал американцу провести три тейкдауна. В пятом раунде история продолжилась: Волков искал счастья в стойке, а Кертис пытался бороться. Россиянин взял и этот отрезок схватки, но в целом поединок проиграл.