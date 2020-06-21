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Чуда не случилось. Волков выиграл два раунда у Блейдса, но проиграл бой (видео)
21 июня 06:42
автор: Ващенко Сергей

Чуда не случилось. Волков выиграл два раунда у Блейдса, но проиграл бой (видео)

Российский тяжеловес Александр Волков не будет в следующем бою драться за титул чемпиона UFC. Он проиграл американцу Кертису Блейдсу в борьбе.

В Лас-Вегасе в многофункциональном комплексе UFC Apex прошел турнир UFC on ESPN 11. В главном поединке бойцовского шоу сошлись топовые тяжеловесы: россиянин Александр Волков и американец Кертис Блейдс.

Эксперты были уверены в легкой победе представителя США, который, по их мнению, просто переедет «хваленного русского» в партере и победит техническим нокаутом в первых раундах. Впрочем, Волков действительно был андердогом в этом противостоянии. Главный вырубала тяжелого дивизиона камерунец Фрэнсис Нганноу даже поставил деньги на то, что победит Блейдс.

С первых секунд поединка Блейдс начал бороться и получалось у него здорово. За весь бой американец совершил 14 удачных тейкдаунов, что обычно для него много. В среднем он проводит по шесть-семь бросков за схватку. Стоит отдать должное Волкову. Он не зря несколько месяцев подготовки посвятил защите от тейкдаунов: в бою он смог заблокировать 11 возможных бросков соперника. Но, к большому сожалению, это не очень помогло, так как американец успешно контролировал половину поединка в партере, не давая Александру подняться на ноги.

Первые три раунда американец выиграл с большим преимуществом, но потом его потихоньку стали покидать силы. Впрочем, борьба очень сильно вымотала и россиянина. В стойке он был не так свеж, как хотелось бы. Но его некоторые удары все-таки достигали цели.

В четвертом раунде Саша перехватил инициативу. Теперь ему необходимо было побеждать досрочно: по очкам он бы никак не выиграл. Волков нанес больше ударов, чем Блейдс, но все равно дал американцу провести три тейкдауна. В пятом раунде история продолжилась: Волков искал счастья в стойке, а Кертис пытался бороться. Россиянин взял и этот отрезок схватки, но в целом поединок проиграл.

Теперь Блейдс будет ждать своей очереди подраться за титул чемпиона, а Волкову придется начинать свой путь за поясом заново.

Конечно же, никакой трагедии в этом поражении нет. Возможно, это будет звучать как оправдание, но из-за пандемии у Волкова смазалась вся подготовка, так как в России все спортивные залы были закрыты, в отличие от США. К тому же, Саше тяжело дался перелет в Штаты: он летел через Турцию с пересадками, а весь путь занял около суток.

Волков в поединке делал все, что мог. Но тягаться в борьбе с одним из лучших грэпплеров тяжелого дивизиона оказалось непосильной задачей.

СТАТИСТИКА ПОЕДИНКА

Боец

Кертис Блейдс (США)

Александр Волков (Россия)

Общее количество ударов

116 точных из 163

127 точных из 177

Сильные удары

69 точных из 99

31 точный из 77

Тейкдауны

Успешных 14 из 25

Успешный один из двух

Результаты всех поединков турнира UFC on ESPN 11

Предварительные поединки

1. Остин Хуббард (США, 12-4) победил Макса Рохскопфа (США, 5-1) техническим нокаутом во втором раунде

2. Лорен Мерфи (США, 13-4) победила Роксанн Модаффери (США, 24-17) единогласным решением судей

3. Джиллиан Робертсон (Канада, 8-4) победила Кортни Кейси (США, 9-8) сабмишеном в третьем раунде

4. Марк-Андре Барриолт (Канада, 12-4) победил Оскара Пичоту (Польша, 11-4-1) техническим нокаутом во втором раунде

5. Тесия Торрес (США, 11-5) победила Брианну Ван Бурен (США, 9-3) единогласным решением судей

6. Бобби Грин (США, 25-10-1) победил Клея Гуиду (США, 35-20) единогласным решением судей

7. Джастин Джейнес (США, 16-4) победил Фрэнка Камачо (Северные Марианские Острова, 22-9) техническим нокаутом в первом раунде

Основные поединки

8. Джим Миллер (США, 32-14) победил Рузвельта Робертса (США, 10-2) сабмишеном в первом раунде

9. Белал Мухаммад (США, 17-3) победил Лаймана Гуда (США, 21-6) единогласным решением судей

10. Ракель Пеннингтон (США, 11-8) победила Марион Рено (США, 9-6-1) единогласным решением судей

11. Джош Эмметт (США, 16-2) победил Шейна Бургоса (США, 13-2)единогласным решением судей

Главный бой

12. Кертис Блейдс (США, 14-2) победил Александра Волкова (Россия, 31-8) единогласным решением судей

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