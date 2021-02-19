Анатолий Малыхин: Собираюсь дебютировать в ONE FC с нокаута

– Почему поединки против Алексея Кудина и Баги Агаева сложились для вас визуально легко? – Наверное, тут единственный ответ, ребята слабо борются, пока любой из моих соперников не научится бороться, им будет очень тяжко со мной. Бага Агаев очень опытный парень, но тогда я был в хорошей форме, и у него было мало шансов против меня. Алексей Кудин – мощный, сильный, со всеми до меня давал серьезные бои, серьезные рубки, но с борцами такого уровня, как я, они просто не встречались. Борьба решила вопросы в наших поединках.

– Что вы думаете о сопернике Александре Мачадо? – Мой соперник крепкий парень, дрался за пояс в этой организации, но в главном бою не все могут драться, это очень ответственная вещь, видать у него с этим проблемы. Может он думает, что я для него – не важный бой! Я постараюсь закончить поединок досрочно, не знаю в первом ли раунде, потому что хочу немного продышаться, прочувствовать восьмиугольник, так как не выступал полтора года, хочу подвигаться, попробовать свои новые навыки, которыми овладел за это время. Посмотрим, как пройдет бой, но соперник не подарок, сразу скажу.

– Вы должны были дебютировать против Амира Алиакбари. Почему бой отменили, а не перенесли? – Мы уже подписали контракт, готовились, я проходил сборы в Дагестане в клубе «Горец», был в хорошей форме, но заболел Covid-19 на завершающей стадии подготовки, поэтому просто не смог выйти на бой. Потом уже и Амир заболел, мы-то готовы с ним драться, но пока мне дали Александра Мачадо и мы согласились. Честно говоря, мне все равно с кем биться, и очередь Алиакбари скоро придет. Многие в России хотят, чтобы его побили, значит побьем.

– Анатолий, скоро у вас дебют в ONE FC. Присутствует ли дополнительное волнение? Новый промоушен и выезд после полуторагодичной паузы в выступлениях. – Я очень хорошо готовился, оцениваю свою форму сейчас, как одну из лучших, так что никаких переживаний по поводу боя нет. Рад, что у меня есть возможность показать себя новой публике, меня это даже подзаводит. С Родины я прихватил с собой кусочек землицы, так что буду драться не на Родине, но кусочек Родины будет со мной! Длительный простой – это не очень хорошо, конечно, но я все время был в форме, все время готовился, посмотрим, как эти полтора года скажутся в бою, но я чувствую себя великолепно.

– Почему ONE FC, а не АСА или UFC?

– One FC прислали нам очень хороший контракт, обсудили с моим менеджментом и нас все устроило. Решили выступать в Азии, потому что Азия сейчас очень сильно прогрессирует во всем. Скоро азиаты всем покажут, будут занимать лидирующие позиции. Выбрали One FC, потому что One FC это круто!

«ФИЛИПОВИЧ, БЛЕЙДС И ВАХАЕВ»

– С каким бойцом вы бы мечтали провести поединок?

– Если взять из вообще всех бойцов, то я бы хотел встретиться с топовым Мирко Филиповичем, а так конечно много с кем. Даниэль Кормье мне нравится, Кертис Блейдс – неплохой. Они мощные. Из наших я хотел бы встретиться с Мухуматом Вахаевым. Мне нравится, как он ведет бой: борется хорошо и в стойке плотный, хорошие параметры, характер волевой. Мне кажется, с ним у нас бы мог получиться интересный бой.

– Что вы думаете о Фрэнсисе Нганну?

– Нганну очень мощный парень, боец чемпионского уровня, он доказывает это, когда просто вырубает ребят за первые секунды. С этим парнем шутки плохи, я думаю, что он сейчас еще подтянет борьбу и с его мощью заставит заговорить о себе. Думаю, что он на долгое время осядет в Топе. Рано или поздно, он все-таки станет чемпионом.

– Как вы относитесь, что бойцы в «возрасте» проводят бои? Можете сказать пару слов о поражении Марата Балаева от Филипе Фроеса.

– На этот вопрос я отвечу так, я положительно отношусь к тому, что человек в возрасте держит себя в форме и еще «выскакивает» с ребятами на 10 лет себя моложе, дает им четкие бои, заставляет их вспотеть и переживать перед боем. Честь и хвала! Никто не хочет уходить из спорта, когда ты с детства занимаешься любимым делом — это очень тяжелый шаг закончить карьеру. Люди на это положили жизнь, они вырастают в зале, поэтому пускай все ребята в возрасте пробьются как можно больше, без травм главное. Марат Балаев вообще красавчик, я за него топлю каждый раз, кричу! Много факторов могло быть перед этим боем, что-то пошло не так, но я думаю, что Марат еще вернется!

«МАГА ПОБЕДИТ ВОВУ»

– Как вам шоу бой ветеранов ринга Майка Тайсона и Роя Джонса?

– Они меня реально удивили, такую форму показали. У меня даже батя в зал вернулся, на бокс пошел, а батя у меня 64-го года рождения. Он походу увидел этот бой и тоже решил, в жизни он боксом не занимался, а теперь позвонил и сообщил, что пошел тренироваться к моему тренеру в Кемерово. Вот уже плюс этого боя, что даже такой человек, как мой батя, который ни разу не занимался боксом, пришел в зал и с огоньком в глазах, двигается там. Эти бои нужны, особенно когда ребята еще чувствуют, что у них есть бензин, денежку заработают, купят детям своим лимонад, женам цветы, пускай бьются, пускай кайфуют – жизнь одна и она очень скоротечна. Так что я за любой здравый кипиш, если им нравится, то только вперед!

– Если будете драться в России, то с кем?

– Да не знаю, найдем с кем подраться. В России сейчас в любом зале бойцов ММА по 20-30 человек тренируется.

– Ваш друг Мага Исмаилов проведет реванш с Минеевым, ваш прогноз и кто выиграл на ваш взгляд в первом бою?

– В первом бою выиграл Мага, во втором тоже он победит, да и в третьем думаю, если такой бой будет. Мага лучше, он выше уровнем, выше классом и он человек с правильным взглядом на жизнь. Мага – красавчик!

«КАК ПРОЖИТЬ НА 15 ТЫСЯЧ?»

– Если вы пройдете Мачадо, скажите, кто следующий и какие планы на будущее?

– Я за спину сопернику не привык заглядывать, выйдем с Мачадо, сделаем бой, потом я прилечу в Москву и мы встретимся с моим менеджером и решим, как двигаемся дальше, какие у нас планы. Надо драться, надо доказывать, просто этот год был тяжелым и за 2021 я хочу все наверстать. Пояс UFC неплохо бы смотрелся, неплохо бы смотрелся на стене пояс ONE FC и пояс BELLATOR, дайте мне все пояса!

– Расскажите о том как вы сейчас живете и не угнетает ли вас ситуация в стране. Следите ли вы за политикой?

– В политику стараюсь не лезть, но я всегда говорю, чего хотелось бы мне. Я знаю много людей: учителей, шахтеров, которые реально отдаются своей работе, горят ей и хотят отдавать свои знания, врачей, которые спасли миллионы жизней сейчас. Я хочу, чтобы эти люди получали достойную зарплату, чтобы могли свозить свою семью отдохнуть, купить хорошую еду, купить машину, чтобы они отдавались на своей работе полностью и получали от жизни хороший отдых и хорошие эмоции. Мне есть с чем сравнивать, я сейчас нахожусь на Пхукете, и да, специалисты у нас намного лучше, но условия, в которых работают эти люди – просто ужасны. Я сам из Кемерово, жена у меня из более маленького города, когда мы приезжаем к ней на Родину, и я захожу в больницу, где разваливаются стены, где люди работают на допотопных железках, а здесь я захожу и вижу компьютеры, это меня возмущает. Нужно, чтобы люди за свою работу, которую они делают хорошо, получали и хорошие деньги, именно тогда все наладиться. Не хотелось бы видеть наших бабушек в такой нищете, у меня много ребят помогают старикам, просто не рассказывает никто про это, у меня сердце кровью обливается, когда я вижу бабушку в мусорке, когда она, отработав всю жизнь, получает пенсию 8-10 тысяч. Как можно прожить на 10 тысяч, да даже на 15, а в Таиланде я смотрю, как итальянцы, немцы, испанцы и французы, например, отдыхают, весь пляж забит пожилыми людьми, они работали и сейчас с внуками отдыхают, улыбаются. Есть, конечно, и наши старики, но их очень маленький процент. Не знаю, почему в нашей стране все так.