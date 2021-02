Анатолий Малыхин: Собираюсь дебютировать в ONE FC с нокаута

– Почему ONE FC, а не АСА или UFC?

– One FC прислали нам очень хороший контракт, обсудили с моим менеджментом и нас все устроило. Решили выступать в Азии, потому что Азия сейчас очень сильно прогрессирует во всем. Скоро азиаты всем покажут, будут занимать лидирующие позиции. Выбрали One FC, потому что One FC это круто!

«ФИЛИПОВИЧ, БЛЕЙДС И ВАХАЕВ»

– С каким бойцом вы бы мечтали провести поединок?

– Если взять из вообще всех бойцов, то я бы хотел встретиться с топовым Мирко Филиповичем, а так конечно много с кем. Даниэль Кормье мне нравится, Кертис Блейдс – неплохой. Они мощные. Из наших я хотел бы встретиться с Мухуматом Вахаевым. Мне нравится, как он ведет бой: борется хорошо и в стойке плотный, хорошие параметры, характер волевой. Мне кажется, с ним у нас бы мог получиться интересный бой.

– Что вы думаете о Фрэнсисе Нганну?

– Нганну очень мощный парень, боец чемпионского уровня, он доказывает это, когда просто вырубает ребят за первые секунды. С этим парнем шутки плохи, я думаю, что он сейчас еще подтянет борьбу и с его мощью заставит заговорить о себе. Думаю, что он на долгое время осядет в Топе. Рано или поздно, он все-таки станет чемпионом.

– Как вы относитесь, что бойцы в «возрасте» проводят бои? Можете сказать пару слов о поражении Марата Балаева от Филипе Фроеса.

– На этот вопрос я отвечу так, я положительно отношусь к тому, что человек в возрасте держит себя в форме и еще «выскакивает» с ребятами на 10 лет себя моложе, дает им четкие бои, заставляет их вспотеть и переживать перед боем. Честь и хвала! Никто не хочет уходить из спорта, когда ты с детства занимаешься любимым делом — это очень тяжелый шаг закончить карьеру. Люди на это положили жизнь, они вырастают в зале, поэтому пускай все ребята в возрасте пробьются как можно больше, без травм главное. Марат Балаев вообще красавчик, я за него топлю каждый раз, кричу! Много факторов могло быть перед этим боем, что-то пошло не так, но я думаю, что Марат еще вернется!

«МАГА ПОБЕДИТ ВОВУ»

– Как вам шоу бой ветеранов ринга Майка Тайсона и Роя Джонса?

– Они меня реально удивили, такую форму показали. У меня даже батя в зал вернулся, на бокс пошел, а батя у меня 64-го года рождения. Он походу увидел этот бой и тоже решил, в жизни он боксом не занимался, а теперь позвонил и сообщил, что пошел тренироваться к моему тренеру в Кемерово. Вот уже плюс этого боя, что даже такой человек, как мой батя, который ни разу не занимался боксом, пришел в зал и с огоньком в глазах, двигается там. Эти бои нужны, особенно когда ребята еще чувствуют, что у них есть бензин, денежку заработают, купят детям своим лимонад, женам цветы, пускай бьются, пускай кайфуют – жизнь одна и она очень скоротечна. Так что я за любой здравый кипиш, если им нравится, то только вперед!

– Если будете драться в России, то с кем?

– Да не знаю, найдем с кем подраться. В России сейчас в любом зале бойцов ММА по 20-30 человек тренируется.

– Ваш друг Мага Исмаилов проведет реванш с Минеевым, ваш прогноз и кто выиграл на ваш взгляд в первом бою?

– В первом бою выиграл Мага, во втором тоже он победит, да и в третьем думаю, если такой бой будет. Мага лучше, он выше уровнем, выше классом и он человек с правильным взглядом на жизнь. Мага – красавчик!

«КАК ПРОЖИТЬ НА 15 ТЫСЯЧ?»

– Если вы пройдете Мачадо, скажите, кто следующий и какие планы на будущее?

– Я за спину сопернику не привык заглядывать, выйдем с Мачадо, сделаем бой, потом я прилечу в Москву и мы встретимся с моим менеджером и решим, как двигаемся дальше, какие у нас планы. Надо драться, надо доказывать, просто этот год был тяжелым и за 2021 я хочу все наверстать. Пояс UFC неплохо бы смотрелся, неплохо бы смотрелся на стене пояс ONE FC и пояс BELLATOR, дайте мне все пояса!

– Расскажите о том как вы сейчас живете и не угнетает ли вас ситуация в стране. Следите ли вы за политикой?

– В политику стараюсь не лезть, но я всегда говорю, чего хотелось бы мне. Я знаю много людей: учителей, шахтеров, которые реально отдаются своей работе, горят ей и хотят отдавать свои знания, врачей, которые спасли миллионы жизней сейчас. Я хочу, чтобы эти люди получали достойную зарплату, чтобы могли свозить свою семью отдохнуть, купить хорошую еду, купить машину, чтобы они отдавались на своей работе полностью и получали от жизни хороший отдых и хорошие эмоции. Мне есть с чем сравнивать, я сейчас нахожусь на Пхукете, и да, специалисты у нас намного лучше, но условия, в которых работают эти люди – просто ужасны. Я сам из Кемерово, жена у меня из более маленького города, когда мы приезжаем к ней на Родину, и я захожу в больницу, где разваливаются стены, где люди работают на допотопных железках, а здесь я захожу и вижу компьютеры, это меня возмущает. Нужно, чтобы люди за свою работу, которую они делают хорошо, получали и хорошие деньги, именно тогда все наладиться. Не хотелось бы видеть наших бабушек в такой нищете, у меня много ребят помогают старикам, просто не рассказывает никто про это, у меня сердце кровью обливается, когда я вижу бабушку в мусорке, когда она, отработав всю жизнь, получает пенсию 8-10 тысяч. Как можно прожить на 10 тысяч, да даже на 15, а в Таиланде я смотрю, как итальянцы, немцы, испанцы и французы, например, отдыхают, весь пляж забит пожилыми людьми, они работали и сейчас с внуками отдыхают, улыбаются. Есть, конечно, и наши старики, но их очень маленький процент. Не знаю, почему в нашей стране все так.