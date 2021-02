Олейник проиграл нокаутом, Льюис вырубил Блейдса. Главные моменты турнира UFC Fight Night 185

В главном поединке шоу Кертис Блейдс подрался с Дерриком Льюисом. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с главными моментами ивента.

43-летний Алексей Олейник не смог одержать 60-ю победу в карьере. В бою против американского полицейского он не продержался и двух минут, проиграв техническим нокаутом. Россиянин, как и всегда, пытался перевести бой в партер, но пропустил много ударов по голове. Судья остановил схватку, Олейника сильно штормило.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 42-летний белорус Андрей Орловский свой бой на турнире тоже проиграл. И тоже малоизвестному молодому спортсмену. Том Аспиналл из Англии первые два боя в UFC победил нокаутами. На этот раз он продемонстрировал свою борьбу, заставив сдаться Орловского во втором раунде после сабмишена.

Яна Куницкая, будучи андердогом в бою против бразильянки Кетлен Виейра, смогла выиграть схватку. Первый раунд она отдала, последние два — остались за ней. За весь поединок Яна нанесла 178 точных ударов (значительное большинство — в партере из неудобных позиций) против 16 у Виейра. Бразильянка отметилась лишь пассивным контролем на настиле октагона. В итоге, все судьи отдали победу россиянке — 29:28, 29:28, 29:28. Яна одержала вторую победу кряду. Во вторник обновятся рейтинги UFC, в легчайшем дивизионе Куницкая должна подняться как минимум на шестую строчку, сместив с нее бразильянку.

В главном бою турнира произошла сенсация: Деррик Льюис с одного удара наглухо вырубил Кертиса Блейдса во втором раунде и стал следующим претендентом на чемпионский бой.

Uppercut central for Derrick Lewis. UFC really need something in place when a fighter goes unconscious ~* that. Those last two blows were brutal. pic.twitter.com/pmoSPGj3ov