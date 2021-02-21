Олейник проиграл нокаутом, Льюис вырубил Блейдса. Главные моменты турнира UFC Fight Night 185

В главном поединке шоу Кертис Блейдс подрался с Дерриком Льюисом. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с главными моментами ивента.
43-летний Алексей Олейник не смог одержать 60-ю победу в карьере. В бою против американского полицейского он не продержался и двух минут, проиграв техническим нокаутом. Россиянин, как и всегда, пытался перевести бой в партер, но пропустил много ударов по голове. Судья остановил схватку, Олейника сильно штормило.
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 42-летний белорус Андрей Орловский свой бой на турнире тоже проиграл. И тоже малоизвестному молодому спортсмену. Том Аспиналл из Англии первые два боя в UFC победил нокаутами. На этот раз он продемонстрировал свою борьбу, заставив сдаться Орловского во втором раунде после сабмишена.
Яна Куницкая, будучи андердогом в бою против бразильянки Кетлен Виейра, смогла выиграть схватку. Первый раунд она отдала, последние два — остались за ней. За весь поединок Яна нанесла 178 точных ударов (значительное большинство — в партере из неудобных позиций) против 16 у Виейра. Бразильянка отметилась лишь пассивным контролем на настиле октагона. В итоге, все судьи отдали победу россиянке — 29:28, 29:28, 29:28. Яна одержала вторую победу кряду. Во вторник обновятся рейтинги UFC, в легчайшем дивизионе Куницкая должна подняться как минимум на шестую строчку, сместив с нее бразильянку.
UFC Fight Night:— Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) February 21, 2021
En la pelea co-estelar de la noche, Yana Kunitskaya derrotó a Ketlen Vieira por decisión unánime en un muy buena pelea. Darrick Minner derrota a Charles Rosa vía decisión unánime. Chris Daukaus derrota a Aleksei Oleinik derrota a vía TKO en el primer asalto. pic.twitter.com/3wJWr3UzZE
В главном бою турнира произошла сенсация: Деррик Льюис с одного удара наглухо вырубил Кертиса Блейдса во втором раунде и стал следующим претендентом на чемпионский бой.
Uppercut central for Derrick Lewis. UFC really need something in place when a fighter goes unconscious ~* that. Those last two blows were brutal. pic.twitter.com/pmoSPGj3ov— Robert Littal BSO (@BSO) February 21, 2021
Результаты всех поединков
- 1. Сергей Спивак (Молдавия, 12-2) победил Джареда Валдераа (США, 11-5) техническим нокаутом во втором раунде
- 2. Айманн Захаби (Канада, 8-2) победил Драко Родригеса (США, 7-2) нокаутом в первом раунде
- 3. Кейси О»Нил (Австралия, 6-0) победила Шану Добсон (США, 4-5) техническим нокаутом во втором раунде
- 4. Джулиан Эроса (США, 25-8) победил Нейта Ландвера (США, 14-4) техническим нокаутом в первом раунде
- 5. Джон Кастанеда (США, 18-5) победил Эдди Вайнлэнда (США, 24-15-1) техническим нокаутом в первом раунде
- 6. Джаред Гордон (США, 17-4) победил Дэнни Чавеса (США, 11-4) единогласным решением судей
- 7. Том Аспиналл (Англия, 9-2) победил Андрея Орловского (Белоруссия, 30-19) сабмишеном во втором раунде
- 8. Фил Хоуз (США, 10-2) победил Нассурдина Имавова (Франция, 9-3) большинством судейских записок
- 9. Крис Докос (США, 11-3) победил Алексея Олейника (Россия, 59-15-1) техническим нокаутом в первом раунде
- 10. Дэррик Миннер (США, 26-11) победил Чарльза Росу (США, 13-5) единогласным решением судей
- 11. Яна Куницкая (Россия, 14-5) победила Кетлен Виейра (Бразилия, 11-2) единогласным решением судей
- 12. Деррик Льюис (США, 25-7) победил Кертиса Блейдса (США, 14-3) нокаутом во втором раунде