Сен-Пьер включен в зал славы UFC

Пресс-служба UFC сообщила о том, что бывший чемпион промоушена в полусреднем и среднем весовых категориях Жорж Сен-Пьер был введен в зал славы организации.

Напомним, что 40-летний канадец завершил свою профессиональную карьеру в феврале 2019 года. В общей сложности он принял участие в 28 поединках, одержал 26 побед (8 - нокаутом) и потерпел два поражения.

Последний бой Сен-Пьера состоялся в ноябре 2017 года – тогда он удушающим приемом победил англичанина Майкла Биспинга, который также находится в зале славы UFC.

