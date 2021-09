Определился соперник Яна за титул временного чемпиона UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян узнал соперника по бою за титул временного чемпиона организации.

Как сообщает ESPN со ссылкой на главу UFC Дану Уайта, 28-летний россиянин сразится против американца Кори Сэндхагена. Поединок состоится 30 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

UFC is moving forward with an interim bantamweight title fight between Petr Yan and Cory Sandhagen at UFC 267 on Oct. 30, Dana White told @bokamotoESPN.



Reigning champion Aljamain Sterling was scheduled to defend his title against Yan, but failed to receive medical clearance. pic.twitter.com/MDxVv2hN9p