Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в поединке турнира Bellator 269 победил американца Тимоти Джонсона.

Вечер смешанных единоборств прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В твитттере организации появилось видео, на котором «Последний император» отправляет оппонента на настил.

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa