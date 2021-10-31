Президент союза ММА России Габдуллин: Мы все считаем, что Ян заберет пояс чемпиона у Стерлинга

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян на UFC 267 одолел американца Кори Сэндхагена, став обладателем временного пояса чемпиона UFC. Радмир Габдуллин считает, что Ян вернет себе полноценный пояс у Стерлинга, который отказался от боя.

«Отношусь к этой ситуации с официальной точки зрения, - сказал Габдуллин. - Мы все считаем, что Петр достойнее, уверены, что он вернет полноценный титул чемпиона UFC. Но сегодня чемпион - Стерлинг, и Петр вернул пояс UFC, но пока только временный. Впереди - работа менеджеров, которые должны сделать все, чтобы этот бой состоялся», - передает Габдуллина ТАСС.

Таким образом, Ян стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.

Напомним, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг по медицинским показаниям вынужден был отказаться от боя с Яном.