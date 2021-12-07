О'Мэлли уверен, что Петр Ян победит Стерлинга в бою за титул чемпиона UFC

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли поделился мнением о предстоящем реванше между чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и обладателем титула временного чемпиона Петром Яном.

«В прошлый раз, он вроде как, рано опустошил свой бак, и я думаю, что теперь, вступая в бой, он знает, что не сможет таким образом уничтожить Петра. Он не сможет перехитрить Яна. Я склоняюсь в сторону Петра. Стерлинг является сильным бойцом, так что я не думаю, что для Петра это окажется легким поединком. Все же у меня нет сомнений, что в этот раз Ян выполнит свою работу», - приводит слова Шона «Метарэйтинг».

Ранее Ян победил Кори Сэндхагена по единогласному решению судей. Таким образом, Ян стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.

Напомним, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг по медицинским показаниям вынужден был отказаться от боя с Яном.