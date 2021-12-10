«Дастин Порье станет чемпионом». Динислам Камавов о главном поединке UFC 269

– Семьдесят на тридцать, что победу одержит Дастин Порье. Его оппозиция, в плане боев, была гораздо сильнее. Он дрался с Хабибом Нурмагомедовым – лучшим бойцом, а после этого боя очень прибавил во всех аспектах. Оливейра, конечно же, может удивить своими сабмишенами, в стойке он тоже набрал, подтянул свою ударную технику. Но бокс Дастина Порье находится на совсем ином уровне, а его грэпплинг не особо уступает навыкам Оливейры. Защита от тейкдауна у Порье на большой высоте, а Чарльз не отличается хорошим проходом в ноги. Склоняюсь, что победу в этом поединке одержит Дастин Порье и станет чемпионом UFC в легком весе.

Чарльз Оливейра в последнем бою победил Майкла Чендлера техническим нокаутом во втором раунде. На его счету тридцать одна победа и восемь поражений. Дастин Порье в последнем поединке победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде двадцать восемь побед и шесть поражений.

Где смотреть поединок.