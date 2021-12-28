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«Магомед, готовься хорошо». Шлеменко – о поединке с Исмаиловым

Бой состоится летом 2022 года.
28 декабря 2021 19:19
автор: Владислав Корегин

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым.

Напомним, что бой между спортсменами запланирован на июнь 2022 года. Организатором поединка выступил промоушен Russian Cagefighting Championship (RCC).

– Ну что ребята, это уже официально! Магомед, готовься хорошо, – написал Шлеменко на своей странице в Instagram.

Добавим, что в своей карьере 37-летний Шлеменко одержал 61 победу (32 – нокаутом) и потерпел 13 поражений. Один из его поединков был признан несостоявшимся. Что касается Исмаилова, то на счету 35-летнего россиянина 17 побед, один ничейный результат, а также три поражения.

Шлеменко против Исмаилова – одно из главных событий отечественного ММА

источник: «Советский спорт»
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