Пол оскорбил главу UFC Уайта и уверен, что проведет поединок в организации

Американский блогер Джейк Пол вновь обратился с эмоциональной речью к президенту UFC Дану Уайту.

«Я сказал, что буду драться в ММА. Я сказал, что уйду из бокса, а вы избегаете всего этого. Ты зажат в угол, как собака в углу, которая пытается бороться, чтобы спасти всю свою компанию от позора, через который я тебя провел. Все это видят.Ты не можешь принять, полюбить или оценить то, что я пытаюсь изменить спорт навсегда. Я не собираюсь останавливаться», — цитирует актера MMA Fighting.

Напомним, что Пол в декабре 2021 года победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Бой был завершен в в шестом раунде нокаутом. Ранее блогер победил бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.